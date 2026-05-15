Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что первые пять пациентов уже получили российскую онковакцину, разработанную для лечения колоректального рака.
По ее словам, сейчас в очереди на препарат находятся 35 человек. Первый вакцинированный получил шесть введений препарата.
Скворцова заявила, что вакцина пока показывает хорошую переносимость и вызывает ожидаемый иммунный ответ, но для полноценной оценки эффективности необходимо наблюдать за пациентами как минимум несколько месяцев.
Препарат создается индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала. С декабря работает специальный сайт, через который пациенты могут подать заявку на включение в реестр ожидающих вакцины. После этого онкологи в течение пяти рабочих дней проводят консилиум и принимают решение о необходимости вакцинации.
Ранее правительство включило онковакцины и CAR-T-терапию в систему ОМС. По словам Михаила Мишустина, онковакцины создаются индивидуально и обучают иммунитет пациента распознавать и уничтожать опухоль.