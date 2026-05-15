The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»

Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
В «Электротеатре Станиславский» покажут «Ужин в ПомПеях»
Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну
Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции
Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане
Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250
Драму «Станция», которую продюсировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо
Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды
На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов
Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ
В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни
Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин
Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году
Мультфильм «В сердце леса» от студии Laika выйдет в российский прокат
Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда
Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски
Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков
Netflix проведет мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Холзи сыграет диджейшу в хорроре «Заменитель»
Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу

The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»

Афиша Daily
2 мин на чтение

Би-би-си готовит перезапуск автомобильного шоу «Top Gear». Программа может вернуться в эфир в 2027 году — спустя четыре года после аварии ведущего Эндрю Фредди Флинтоффа, из-за которой проект поставили на паузу. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, BBC Studios уже начала работу над новой версией шоу и ищет ведущих. Прежнюю команду — Флинтоффа, Пэдди МакГиннесса и Криса Харриса — заменят новые лица. Источник The Sun утверждает, что создатели ищут «ярких личностей», но это необязательно будут знаменитости.

Флинтофф получил тяжелые травмы лица в декабре 2022 года во время съемок «Top Gear». Трехколесный автомобиль, которым он управлял, перевернулся на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. После этого Би-би-си приостановила производство шоу, а в ноябре 2023 года объявила, что программа не вернется «в обозримом будущем». По данным The Sun, Флинтоффу выплатили 9 млн фунтов компенсации.

Источник издания говорит, что Би-би-си хочет вернуть «Top Gear», потому что телеканал так и не смог заменить шоу другим автомобильным проектом. Кроме того, программа остается узнаваемым международным брендом. «„Top Gear“ любят не только в Британии — это бренд сам по себе, его смотрят миллионы людей по всему миру», — сказал собеседник The Sun.

«Top Gear» вышло в 1977 году. Самый известный период шоу связан с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом, Джеймсом Меем и таинственным гонщиком Стигом — эта команда вела программу с 2002 по 2015 год. Позже ведущими становились Крис Эванс, Мэтт ЛеБлан, Флинтофф, МакГиннесс и Харрис.

Би-би-си и BBC Studios заявили The Sun, что у них нет новостей о возможном возвращении шоу. Представитель BBC Studios отметил, что бренд Top Gear продолжает развиваться в цифровых, издательских и международных форматах.

Расскажите друзьям