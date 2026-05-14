Холзи сыграет диджейшу в хорроре «Заменитель»

Американская певица Холзи сыграет главную роль в хорроре под названием «Replacer» («Заменитель»). Об этом сообщил Rolling Stone.
Режиссером фильма выступит Аван Джогиа. Он написал сценарий картины вместе с Холзи. Спродюсирует проект Лили Вачовски, известная по работе над трилогией «Матрица».
Холзи исполнит роль диджейши по имени Прокси, которая оказывается в затруднительном положении в Монреале. Там она встречает привлекательного художника и его друзей, управляющих подпольной радиостанцией.
Однажды загадочный сигнал из глубин городского метро искажает вещание станции. Героине приходится спасать себя, пока жуткий звук не превратил ее и ее новых друзей в нечто первобытное и неузнаваемое.
Лили Вачовски описала проект как сюрреалистическое и нервное смешение жанров хоррора, триллера и комедии, действие которого разворачивается на фоне андеграундной субкультуры Монреаля. По словам кинематографистки, по стилистике фильм будет напоминать работы Дэвида Кроненберга, Алекса Кокса, Тони Скотта и Джона Карпентера.
Помимо Вачовски, исполнительными продюсерами ленты выступят Энтони Ли, Лоуренс Мэттис, Сара Флорес, Кристофер Рентерия, Эмили Макканн Лессер и Клей Эпстайн из Film Mode Entertainment. Сопродюсерами будут Оливье Пикар и Давид Пьерра из Parce Que Films, Кайл Манн из Independent Edge, Изабель Делюс из Soft Focus Films и Дамиано Туччи из Getaway Entertainment.
Холзи ранее уже появлялась в кино. В ее фильмографии — роли в хорроре «Максин», а также в картине «Americana», где также снимались Сидни Суини и Пол Уолтер Хаузер.