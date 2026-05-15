Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции

В Турции начали работу первые отели WB Travel — совместного проекта Wildberries и туроператора FUN& SUN.
В Wildberries отметили, что первые туристы уже заселились в четыре курортных отеля, расположенных в районах Сиде, Кемера и Аланьи.
В сеть вошли четырехзвездочные отели WB Travel Serra Park, WB Travel Pirates Park, WB Travel Anita Matiate и WB Travel Club Bayar. Все они работают по системе «все включено». Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства.
По данным компании, новая концепция ориентирована прежде всего на семейный отдых. На территории отелей есть бассейны с горками, игровые зоны и кофейни, а в ресторанах — детское меню. Для гостей с детьми также сделали специальные зоны со стиральными машинами для детских вещей.
В ближайшее время в отелях должен заработать детский клуб TOUCAN от FUN& SUN с развлекательными и образовательными программами, в том числе активностями с персонажами «Фиксиков».