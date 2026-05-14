Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски

Американский актер и комик Крис Рок появится с Полом Раддом («Бестолковые») в короткометражном фильме «Goodnight, Lamby», который спродюсировал Даррен Аронофски («Черный лебедь»). Об этом сообщил Deadline.



Картину поставил художник и кинематографист Дастин Йеллин по собственному сценарию. Мировая премьера проекта состоится на Каннском кинофестивале в программе Cannes Classics.