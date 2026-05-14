Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски

Американский актер и комик Крис Рок появится с Полом Раддом («Бестолковые») в короткометражном фильме «Goodnight, Lamby», который спродюсировал Даррен Аронофски («Черный лебедь»). Об этом сообщил Deadline.
Картину поставил художник и кинематографист Дастин Йеллин по собственному сценарию. Мировая премьера проекта состоится на Каннском кинофестивале в программе Cannes Classics.
Лента расскажет о трехлетней девочке Зии, которая ищет свою пропавшую плюшевую игрушку Лэмби в мире скульптур ее отца среди сюрреалистических океанов, пещер и космических пространств. Ее поиск становится путешествием, в котором переплетаются отвага, чудеса и самопознание.
Року досталась роль персонажа по имени Копернипус. Радд исполнил роль папы Зии. Саму Зию сыграла Зия Коперникус Йеллин. Музыку для картины написала номинантка на «Грэмми» Мэгги Роджерс.
Исполнительными продюсерами стали Дилан Голден, Ари Хандель и Ник Сент-Пьер. В производстве участвовали компании Primordial Soup, Villavicencio Studio и Google DeepMind.