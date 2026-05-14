КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году

Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Ограничения интернета вызывают сейчас в обществе почти вдвое больше волнения, чем тема заражения коронавирусом в 2020 году. Такие результаты показал «Национальный индекс тревожностей. КРОС» по итогам I квартала 2026 года.

Наибольший резонанс у россиян спровоцировали фактическая блокировка Telegram, борьба с VPN-сервисами и ставшие регулярными отключения мобильного интернета, особенно в Москве и Петербурге. Больше всего граждан беспокоит то, что они не могут общаться с родными и близкими с помощью привычных сервисов.

Люди также переживают из-за того, что не везде могут платить картой или через QR-код, так как отключения интернета приводят к сбоям в работе банковских приложений и платежных систем. «Тревогу вызывают и новые инициативы — введение платы за VPN-трафик и блокировка маркетплейсами пользователей с включенным VPN. Этот же комплекс проблем вызвал тревожность у бизнеса, так как меры фактически привели к слому сложившейся ранее модели цифровой экономики», — говорится в отчете.

Ограничения работы мобильного интернета в Москве начали вводить с марта. Власти объясняют такие меры заботой о безопасности. 

