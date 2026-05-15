Мультфильм «В сердце леса» от студии Laika выйдет в российский прокат

Мультфильм «В сердце леса» студии Laika официально покажут в российских кинотеатрах. Прокатчиками выступят компании «Арна Медиа» и «Атмосфера кино».
Точная дата релиза в России пока не раскрывается. Международная премьера фэнтезийной ленты запланирована на 23 октября.
Сюжет рассказывает историю семиклассницы Прю МакКил, обычная жизнь которой заканчивается, когда ее младшего брата похищают вороны. Он попадает в запретный лес на окраине города, в котором находится скрытый мир, известный как Дикий лес.
Режиссером и продюсером картины выступил глава студии Трэвис Найт. Сценарий написал Крис Батлер, работавший над «Кубо. Легенда о самурае».
Главные роли озвучили Пейтон Элизабет Ли и Джейкоб Тремблей. В актерский состав также вошли Кэри Маллиган, Аквафина, Махершала Али, Анджела Бассетт, Том Уэйтс, Чарли Дей и другие.
Студия Laika известна своими стоп-моушен-проектами, среди которых «Коралина в стране кошмаров», «Семейка монстров», «Паранорман» и «Кубо. Легенда о самурае». Все фильмы студии номинировались на премию «Оскар».