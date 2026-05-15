«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании

Фото: Inspiria

Роман «Кадавры» Алексея Поляринова выпустят на английском языке весной 2028 года.

Книга выйдет сразу в двух странах: в США ее издаст Henry Holt, а в Великобритании — Picador. Редактор Henry Holt Орли Кинг назвала роман «призрачным и завораживающим одновременно»:

«Роман Алексея совершенно потряс меня. Призрачный и завораживающий одновременно, он показался мне именно той историей, которую я давно ждал — способной выразить и исследовать ужасы и мучительные вопросы нашего времени. Мне не терпится передать этот выдающийся роман в руки англоязычных читателей».

«События нового романа Алексея Поляринова разворачиваются в мире, где тридцать лет назад произошла катастрофа и по всей стране возникли кадавры — застывшие фигуры мертвых детей. Главные герои Матвей и Даша отправляются в экспедицию по югу страны, чтобы изучить загадочные аномалии. Во время путешествия они обнаруживают, как присутствие мертвых изменило быт живых и как живые привыкли делить пространство с мертвыми», — гласит синопсис книги.
 

