На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни
The Sun: Би-би-си готовит возвращение Top Gear
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250
Драму «Станция», которую продюссировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо
Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды
Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ
Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин
Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году
Мультфильм «В сердце леса» от студии Laika выйдет в российский прокат
Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда
Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски
Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков
Netflix проведет мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»
Холзи сыграет диджейшу в хорроре «Заменитель»
Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»

На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Светлана Артемьева/фонд «Природа и люди»

Ученые завершили первую в 2026 году экспедицию по мониторингу самой южной группировки каланов в России. Предварительные результаты показали, что популяция редкого вида, занесенного в Красную книгу РФ, нуждается в постоянной охране и регулярном наблюдении.

Экспедицию организовали фонд «Природа и люди» и Курильский заповедник при поддержке Лаборатории Касперского и компании RWB. За четыре дня специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН и инспекторы заповедника обследовали острова Малой Курильской гряды, включая акваторию острова Шикотан.

Всего ученым удалось зафиксировать 527 каланов. Наибольшая концентрация животных отмечена у островов Юрий и Зеленый. По словам исследователей, плотность популяции сопоставима с группировкой на острове Уруп, который считается одним из главных мест обитания каланов на Курилах.

1/2
© Светлана Артемьева/фонд «Природа и люди»
2/2
© Светлана Артемьева/фонд «Природа и люди»

При этом у Шикотана специалисты не обнаружили ни одного калана, а также зафиксировали лишь несколько антуров (островных тюленей). Эксперты предполагают, что причиной может быть высокая антропогенная нагрузка. До середины апреля в этих водах был разрешен промысел морского ежа, составляющего основу рациона каланов, а также велись судовые и водолазные работы.

Ученые подчеркивают, что для сохранения популяции необходимо сохранить охранную зону Малой Курильской гряды и ограничить промысловую деятельность в акватории. Следующая экспедиция пройдет в августе. Специалисты планируют оценить численность детенышей, поскольку сезон размножения каланов только начался.

Расскажите друзьям