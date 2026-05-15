Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане

Iconoclast выпустила первый тизер психологического триллера «Карма» Гийома Кане. Фильм покажут вне конкурса в Каннах, а во Франции он выйдет 21 октября.
По сюжету Жанна пытается начать новую жизнь в деревне на севере Испании. Ее партнер Даниэль ничего не знает о ее темном прошлом. Однажды Матео, шестилетний крестник Жанны, таинственно исчезает. Чтобы избежать подозрений, Жанна скрывается во Франции — в религиозной общине, где родилась и откуда сбежала. Даниэль не верит в ее вину и делает все возможное, чтобы найти ее раньше полиции.
Помимо Котийяр в фильме снялись Леонардо Сбаралья («Красные огни»), Луис Саэра («Хищники») и Дени Меноше («Хищники»).
Режиссер Гийом Кане и Марион Котийяр состояли в отношениях 18 лет и расстались в прошлом году. Ранее они в дуэте работали над фильмами «Влюбись в меня, если осмелишься», «Последний полет», «Вечно молодой» и «Маленькие секреты большой компании».
Недавно также стало известно, что Котийяр и Уолтон Гоггинс снимутся в фильме по Книге Иова, который разработает Юваль Адлер. Они сыграют супругов, которые хотят поставить иммерсивную постановку по мотивам ветхозаветной истории.