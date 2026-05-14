Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу

Фестиваль документального кино Beat Film Festival объявил полную программу. В нее вошли более 20 фильмов, сообщили «Афише Daily» организаторы.
В 2026 году мероприятие пройдет в Москве с 4 по 14 июня. На нем покажут картину «Канье Уэст: Во имя кого?» Нико Бальестероса о шести годах из жизни скандального рэпера, считающего себя «Пикассо нашего времени». Премьерный показ состоится 11 июня, его представит журналист Николай Редькин.
На Beat Film Festival представят и другой заметный проект — «МегадДок» номинанта на «Оскар» Майка Фиггиса. Он запечатлел хронику создания масштабного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», о котором режиссер мечтал 40 лет.
В программе фестиваля также будут трогательная лента о семье выдающегося архитектора «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм», созданный Софией Копполой кинопортрет дизайнера Марка Джейкобса «Марк глазами Софии» и картина «„Сделано в Милане“: история Армани и итальянской моды».
На киносмотре покажут два фильма о любителях экстрима. В «Рассекая волны: экспедиция „Лас Бальсас“» речь пойдет о 12 мужчинах, пересекающих Тихий океан на плотах. В «Цене вершины» героиней будет скалолазка Эмили Харрингтон, покоряющая маршрут, на который не решалась ни одна другая женщина.
На премьере картины «Ломаный английский» выступит экс-главред Vogue Russia Маша Федорова. После показа «В движении» Жюльетт Бинош состоится обсуждение фильма с участием автора проекта, а также хореографа Олега Глухова, кинокритика Егора Москвитина и сооснователя The Blueprint Александра Перепелкина.
Beat Film Festival пройдет не только офлайн, но и онлайн. На «Кинопоиске» в дни проведения киносмотра можно будет посмотреть такие ленты, как «Дэвид Боуи: Последняя глава», «Шиндлер: Архитектура тишины», «San Ra: Вспышка сверхджазовой», «Город утопии Ле Корбюзье», «Диайвай», «Джазестан» и «99 писем обо всем».
Ранее фестиваль анонсировал другие фильмы программы. Среди них — реквием по Дэвиду Боуи, путешествие Вернера Херцога за неуловимыми и таинственными слонами, фильм-эксперимент о певице Марианне Фейтфулл с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, хроники реконструкции парижского кинотеатра, истории долгожителей планеты.
Beat Film Festival проходит в Москве с 2010 года и специализируется на документальном кино о современной культуре: музыке, моде, искусстве, медиа, спорте и технологиях.