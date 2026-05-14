Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»

В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»
В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году
Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль
Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России
JMSN выступит в России с двумя концертами
Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская
Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»
Метеорологическое лето вернулось в Москву
Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон
Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле

Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль «Чтиво Фест» во второй раз пройдет на московском «Хлебозаводе» летом 2026 года. Он состоится 29 августа, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Мероприятие объединит музыку, юмор и интервью. Его формат будет отличаться от прошлогоднего. На площадке обустроят четыре тематические сцены: «Истории», «Музыка», «История юмора» и «История поп-культуры».

На сцене «Истории» Сергей Минаев будет беседовать с героями журнала «Чтиво». Посетить встречи смогут все желающие, дополнительная регистрация не понадобится. На двух сценах «Музыка» после обеда расположатся артисты.

В пространстве «История юмора» пройдет серия юмористических выступлений. Среди них будут стендап-шоу и выступления в новых форматах. Чтобы увидеть их, нужно зарегистрироваться заранее на сайте фестиваля.

Также по регистрации будет доступна мультиформатная сцена «История поп-культуры». Ее программу составят диалоги о кино, выступления артистов разных жанров, офлайн-версии популярных и знакомых с детства шоу.

Регистрация на события «Истории юмора» и «Истории поп-культуры» откроется за две недели до «Чтиво Фест». Билеты на сам фестиваль можно купить уже сейчас. 
 

Расскажите друзьям