Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ

Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов на частном острове в Средиземном море. Могущественный миллиардер Маркус устраивает роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери Софии — единственной наследницы его состояния. Для гостей праздник становится возможностью обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы, а сам Маркус готовится к решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии есть собственная тайна, и семейный конфликт постепенно выходит на поверхность.