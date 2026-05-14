Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»

Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax», режиссером которого выступит Дэвид Гордон Грин, известный по работе над фильмами франшизы «Хеллоуин». Об этом сообщил Deadlinе.



Этот проект станет для Смита первой оригинальной картиной после инцидента на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, когда актер ударил Криса Рока. Релиз состоится на стриминговом сервисе Prime Video.



«Supermax» описывается как динамичный, насыщенный неожиданными поворотами фильм о двух агентах ФБР, расследующих убийство в самой охраняемой тюрьме мира. Смит исполнит роль персонажа по имени Рекс.



В настоящее время идет подбор актеров на другие роли, съемки запланированы на середину августа. Дата премьеры пока не объявлена. Компания Amazon MGM, по информации СМИ, приобрела права на мировую дистрибуцию картины у Miramax за 70 млн долларов.



Сценарий «Supermax» написали Дэвид Уэйл и Дэвид Дж.Розен, известные по работе над сериалами «Охотники» и «Вторжение». Они же выступят исполнительными продюсерами вместе с ассоциированным продюсером Натали Лейн Уильямс. Среди продюсеров будут Алекс Хайнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, а также сам Смит и Адам Фишбах от имени Westbrook.