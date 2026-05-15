В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Власти России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ.
Методические рекомендации по ЗОЖ предназначены для медицинских организаций, в которых работают центры здоровья и центры медицины здорового долголетия. Для коррекции образа жизни россиянам рекомендуют:
- завтракать в течение часа после пробуждения, желательно с 7.00 до 9.00, при этом завтрак должен быть самым сытным приемом пищи и составлять 30–40% дневного рациона; ужинать минимум за три часа до сна, а между приемами пищи выдерживать интервалы по 4–5 часов;
- максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, сахар, сладкие напитки и пакетированные соки, также ограничить употребление наваристых мясных бульонов;
- после пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры или слегка теплой воды, поддерживать водный баланс в течение дня и пить по 100–150 мл воды за 20–30 минут до еды;
- ежедневно проходить не менее 7000 шагов, уделять прогулкам 30–50 минут, чаще пользоваться лестницей вместо лифта, а при сидячей работе вставать и разминаться хотя бы раз в час;
- спать 7–9 часов в темной комнате с температурой 18–20 градусов, избегать экранов за 1–2 часа до сна, не употреблять кофеин после 14.00 и отказаться от алкоголя минимум за три часа до сна;
- для снижения стресса практиковать медитацию и дыхательные упражнения, устраивать вечерние прогулки и перед сном записывать несколько позитивных событий дня в дневник благодарности.