«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250

Фото: Motherland

«Афиша» создала лендинг «Море фестивалей», на котором собрано более 250 событий по всей России. В нем есть маршруты и сценарии досуга: как превратить поездку на фестиваль в полноценное путешествие, где остановиться и чем заняться.

Представлены разные форматы: городские и палаточные, музыкальные и спортивные, семейные, гастрономические, ремесленные и киберспортивные. Многие фестивали малоизвестны — например, соревнование по варке рыбного супа «Окская уха» в селе Вареж или создание самой большой картины из суши-роллов на фестивале «Сытый Бабр» в Иркутске.

На событиях установят почтовые ящики «Афиши», чтобы отправлять открытки. В течение лета также будут выходить гиды выходного дня с инфлюэнсерами. Первый уже опубликован — о Казани и фестивале НУР. Второй — о Самаре и «Стереолете» — выйдет 18 мая.

С 25 мая по 31 августа на топ-11 фестивалей («Архстояние», «Аутлайн», «Стереолето» и другие) будет действовать повышенный кешбэк 40%, а на все остальные с лендинга — 15%. Для наших читателей также действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.

