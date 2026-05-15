Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда

За кастинг нового Бонда отвечает Нина Голд. Она занималась подбором актеров для «Игры престолов», «Звездных войн: Пробуждение Силы», «Приключений Паддингтона» и «Конклава». В Amazon MGM заявили, что пока не готовы раскрывать детали кастинга, но пообещали делиться новостями по мере продвижения работы над фильмом.