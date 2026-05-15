Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ

Дуа Липа анонсировала выход концертного фильма «Dua Lipa (Live from Mexico)» и лайв-альбома. Оба записали на последних шоу тура «Radical Optimism» в Мехико.
Фильм выйдет 21 мая, в 10.00 по тихоокеанскому времени (10.00 по Москве), на ютубе. Лайв-альбом появится на стримингах 22 мая. Физические копии доступны для предзаказа и будут отправлены 5 июня.
В трейлере Дуа Липа обращается к толпе: «Этот тур стал самым красивым и значимым опытом в моей карьере. Вы создали нечто большее, чем шоу. Вы создали семью, и я чувствую это каждую ночь».
В альбом и фильм вошли песни:
- «Training Season (Live from Mexico)»;
- «End of an Era (Live From Mexico)»;
- «Break My Heart (Live from Mexico)»;
- «One Kiss (Live from Mexico)»;
- «Whatcha Doing (Live from Mexico)»;
- «Levitating (Live from Mexico)»;
- «These Walls (Live from Mexico)»;
- «Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná) (Live from Mexico)»;
- «Maria (Live from Mexico)»;
- «Physical (Live from Mexico)»;
- «Electricity (Live from Mexico)»;
- «Hallucinate (Live from Mexico)»;
- «Illusion (Live from Mexico)»;
- «Falling Forever (Live from Mexico)»;
- «Happy for You (Live from Mexico)»;
- «Love Again (Live from Mexico)»;
- «Anything for Love (Live from Mexico)»;
- «Be the One (Live from Mexico)»;
- «New Rules/Dance the Night Interlude (Live from Mexico)»;
- «Don’t Start Now (Live from Mexico)»;
- «Houdini (Live from Mexico)».
Недавно Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 млн долларов за использование ее фото без разрешения на коробках телевизоров. Компания, как утверждает певица, нарушила авторские права и использовала ее популярность для коммерческой выгоды.