Запрет московским барам работать ночью, лауреаты «Золотой маски» и другие новости дня

В России за сутки выявили 20 977 случаев коронавируса — на 821 меньше, чем днем ранее. Общее число

зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 817 109.

В Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом ночным клубам, ресторанам и кафе запретили работать в ночное время с 13 ноября по 15 января. Студенты вузов и колледжей в ближайшие два месяца будут учиться удаленно.

Госдума впервые утвердила новых министров. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев возглавил Минтранс, а глава Минэнерго Александр Новак стал зампредседателя правительства.

Армения и Азербайджан подписали соглашение по Нагорному Карабаху. В регион введут российских миротворцев.

Первая белорусская АЭС остановила выработку энергии. СМИ написали об аварии, однако власти это отрицают.

Роскосмос выложил на своем сайте песни Рогозина о космосе. Среди них — «Рвем мы небо в клочья», «Над Россией».

«Аэрофлот» передаст часть своих рейсов «Победе». Перевозчик планирует сосредоточится на международных направлениях.

В Петербурге собираются отключить ночную подсветку зданий, чтобы сэкономить бюджет. Кроме того, город стал первым в России по приросту преступности.

ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году. Компенсацию выплатят и еще одному задержанному на митинге.

Объединение «Сука и волк», продакшен «Заграница» и Ася Мальберштейн выпустили эротический альманах. Серия видеороликов показывает, «как приятно существовать в женском теле и взаимодействовать с ним».

«Золотая маска» объявила лауреатов театральной премии 2020 года. Постановка «Преступление и наказание» Константина Богомолова признана лучшим драматическим спектаклем малой формы.

Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма.

В сети появилось несколько трейлеров: к сериалу-антологии «Время перемен» Стива МакКуина и к ЛГБТ-ромкому «Самый счастливый сезон» с Кристен Стюарт в главной роли. У хоррора «Тихое место» появится третья часть: ее снимет режиссер «Мада» Джефф Николс.

Алена Швец выпустила клип на песню «Машина для убийств». Брайан Ино представил клип «Decline and Fall» — первый за 50 лет своей карьеры.

В Музее Москвы открылась выставка к 100-летию ВХУТЕМАСа. Она продлится до 7 февраля.