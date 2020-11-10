В сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома с Кристен Стюарт и Макензи Дэвис

Картину сняла режиссер Клеа ДюВалл, известная по работе над сериалом «В поисках Аляски» и фильмом «Вмешательство». Она же написала сценарий ленты вместе с актрисой Мэри Холлэнд. Оператором выступил Джон Галесериан, а саундтрек написали Tegan and Sara.

В сети появился трейлер рождественского ЛГБТ-ромкома «Самый счастливый сезон» с Кристен Стюарт и звездой «Черного зеркала» Макензи Дэвис в главных ролях. Фильм можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Hulu с 25 ноября.

Романтическая комедия рассказывает о рождественских праздниках, которые лесбийская пара решила провести вместе с консервативными родителями одной из девушек. Семья Харпер не знает о сексуальной ориентации дочери, поэтому та представляет им свою подругу Эбби как соседку по квартире.

О том, что ДюВалл выпустит в этом году рождественский ЛГБТ-ромком, стало известно в сентябре — тогда журнал People опубликовал первые снимки со съемочной площадки. В фильме снялись, помимо Стюарт и Дэвис, Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви, Джейк Макдорман, Мэри Стинберген, Виктор Гарбер и другие актеры.

В ближайшее время Кристен Стюарт также сыграет принцессу Диану в новой картине Пабло Ларраина «Спенсер». Кроме того, на Netflix уже сейчас можно посмотреть режиссерскую работу актрисы — короткометражный фильм из цикла «Homemade».