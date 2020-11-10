В Музее Москвы открылась выставка к 100-летию ВХУТЕМАСа

Среди предметов экспозиции — живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль и мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Произведения взяты из собрания Третьяковки, Пушкинского и Государственного исторического музея, Музея архитектуры имени Щусева и других площадок.

В Музее Москвы открылась экспозиция, посвященная главному творческому институту страны — Высшим художественно-техническим мастерским. Выставка под названием «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда» продлится до 7 февраля. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе музея.

По словам генерального директора Музея Москвы Анны Трапковой, организаторы ровно год трудились над выставкой: готовили зал, проводили переговоры с музеями, архивами, библиотеками, частными коллекционерами и учебными институциями. Куратор выставки Александра Селиванова отметила, что акцент в ней сделан на работах студентов ВХУТЕМАСа, а не на произведениях известных педагогов, поскольку они неоднократно экспонировались.

«Наша задача была показать именно творческий учебный процесс и методику преподавания. Поэтому мы разделили эту выставку структурно на все факультеты, и для каждого факультета были приглашены кураторы, которые рассказывали, что происходило на полиграфическом факультете, скульптурном, как менялось образование в рамках одной профессии», — отметила она.

К открытию экспозиции Музей Москвы запускает параллельную онлайн-программу об идеях авангарда, связях Баухауса и ВХУТЕМАСа, а также творческих идеях их представителей. Регистрация на все мероприятия до конца года уже открыта, и все они абсолютно бесплатны.

Программа начнется 12 ноября, в 19.30, с круглого стола «Что такое ВХУТЕМАС и что мы о нем знаем». Участники: шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, фотограф Юрий Пальмин, дизайнер Сергей Шанович и искусствовед Валерий Золотухин. Модератором выступит искусствовед Кира Долинина — художественный обозреватель ИД «Коммерсант» и преподаватель Европейского университета в Петербурге.