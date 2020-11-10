Петербург, Москва и Новосибирская область стали регионами с самым большим приростом преступности в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник Генпрокуратуры «Состояние преступности в России».

По данным Генпрокуратуры, число зарегистрированных преступлений в стране в январе–сентябре увеличилось на 1,2%. Оно превысило отметку в 1,5 млн и возросло на 19 тыс. по сравнению с прошлогодней отметкой. Преступления стали совершаться чаще в 56 регионах.

В Петербурге прирост составил 6000 преступлений, в Москве — 4700, а в Новосибирской области — 3800. Наибольшее снижение зарегистрировали в Пермском крае, Иркутской и Челябинской областях, а наибольшие значения уровня преступности (на 100 тыс. населения) отметили в Амурской области, Республике Тыва и Еврейской автономной области.

80,2% преступлений приходится на города и поселки городского типа. В сельской местности криминальная активность снизилась. В расчете на 100 тыс. населения уровень преступности увеличился с 1036 до 1049,3 по сравнению с прошлым годом. По тяжким и особо тяжким деяниям — с 252,3 до 287,2.

В столице высокий уровень махинаций в сфере ЖКХ (пятикратный рост, 478 случаев на 100 тыс.), мошенничества (260 случаев на 100 тыс.) и коррупции (165 случаев на 100 тыс.). Число преступлений в стране, связанных с долевым участием граждан в строительстве многоквартирных домов, выросло на 111% и теперь составляет 918.