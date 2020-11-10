В Петербурге собираются отключить ночную подсветку зданий, чтобы сэкономить бюджет

Учреждение «Ленсвет», которое управляет наружным освещением Петербурга, планирует отключить подсветку фасадов в ночное время, чтобы сэкономить бюджет. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Там отметили, что отключать уличное освещение в целом не планируют, речь только об «архитектурно-художественной подсветке» зданий, которые расположены преимущественно в центре.

Подсветить здания в историческом центре решили к 2003 году — празднованию 300-летия Петербурга. Установка художественной подсветки стала частью программы «Светлый город», изначально рассчитанной до 2003-го, но затем продленной в 2010–2017 годах.

«Ленсвет» рапортовал, что программа позволила Петербургу войти в число самых светлых городов европейского континента. В правительстве подчеркивали, что подсветка исторических зданий повышает туристическую привлекательность города.

С 2015 по 2020 год на развитие уличного освещения и художественной подсветки в Петербурге было потрачено 30,6 млрд рублей.