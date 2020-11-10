Госдума впервые утвердила новых министров. Гендиректор «Аэрофлота» Савельев возглавил Минтранс

Депутаты Госдумы впервые воспользовались своим новым конституционным правом по утверждению членов кабинета министров. На сайте нижней палаты парламента доступна трансляция заседания.

Всего было утверждено пять позиций. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев возглавил Министерство транспорта, руководитель Минэнерго Александр Новак занял пост зампредседателя правительства, гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова утвердили на пост министра энергетики, замглавы Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин стал главой Минстроя, руководитель Минвостокразвития Александр Козлов занял позицию министра природных ресурсов и экологии и главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова утвердили на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в регламенте процедура утверждения членов правительства пока не зафиксирована, но нормы Конституции обязывают парламентариев принимать такие решения. Фракция КПРФ не участвовала в голосовании. Глава партии Геннадий Зюганов заявлял, что Михаилу Мишустину следует начать перестановки «с министров, которые контролируют финансовый блок и обязаны эффективно работать, чтобы казна была полная».

Согласно обновленной Конституции, после появления свободной должности премьер-министр представляет Госдуме кандидатов на утверждение, кроме силового блока, и вице-премьеров. В случае одобрения претендентов президент должен утвердить их, отказать в назначении он не может. Если члены парламента трижды отклоняют кандидатов, то президент может без их согласования назначить министров из списка, представленного премьер-министром.

Вчера Владимир Путин уволил пятерых министров, а также подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Позже премьер-министр Михаил Мишустин назначил трех временно исполняющих обязанности на освободившиеся министерские кресла. Врио главы Минтранса стал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, главы Минприроды — замминистра Светлана Радченко, главы Минстроя — первый замминистра Ирек Файзуллин.