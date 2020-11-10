Брайан Ино выпустил клип «Decline and Fall». Это его первое видео за 50 лет карьеры!

Британский электронщик с почти полувековым стажем Брайан Ино представил свой первый музыкальный клип на композицию «Decline and Fall». Трек войдет в сборник «Film Music 1976–2020».

Режиссером клипа также выступил Гольдман. Вот что он рассказал о работе над роликом: «Было непросто создать визуальный трек, который резонировал бы с обширной и многогранной музыкальной вселенной Брайана Ино. Подобно загадке из звука, «Decline and Fall» одновременно загадочно эклектичен и герметичен. Он красивый и доступный, но в то же время насыщенный, глубокий, пронзительный и заставляющий задуматься. Это была устрашающая перспектива, из‑за которой я не мог уснуть несколько ночей, особенно потому, что это первое официальное музыкальное видео Брайана».

Брайан Ино, один из основоположников эмбиента, начал музыкальную карьеру еще в 1970-х. Он сотрудничал с Talking Heads и Дэвидом Бирном, Дэвидом Боуи, Полом Саймоном, группами U2, Genesis, Slowdive, Coldplay, спродюсировал альбом «Звуки Му» одноименной советской группы.

В марте у музыканта вышел альбом «Mixing Colours», который он записал со своим братом Роджером Ино. Пластинка вышла на лейбле Deutsche Grammophon, авторитетном в мире академической музыки.