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Брайан Ино выпустил клип «Decline and Fall». Это его первое видео за 50 лет карьеры!

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:10

Британский электронщик с почти полувековым стажем Брайан Ино представил свой первый музыкальный клип на композицию «Decline and Fall». Трек войдет в сборник «Film Music 1976–2020».

Предстоящий альбом соберет новые и старые песни, написанные Ино для различных полнометражных фильмов. «Decline and Fall» — саундтрек к картине бразильского режиссера Энрике Гольдмана «O Nome da Morte» («Имя смерти»), рассказывающей реальную историю серийного убийцы.

Режиссером клипа также выступил Гольдман. Вот что он рассказал о работе над роликом: «Было непросто создать визуальный трек, который резонировал бы с обширной и многогранной музыкальной вселенной Брайана Ино. Подобно загадке из звука, «Decline and Fall» одновременно загадочно эклектичен и герметичен. Он красивый и доступный, но в то же время насыщенный, глубокий, пронзительный и заставляющий задуматься. Это была устрашающая перспектива, из‑за которой я не мог уснуть несколько ночей, особенно потому, что это первое официальное музыкальное видео Брайана».

Брайан Ино, один из основоположников эмбиента, начал музыкальную карьеру еще в 1970-х. Он сотрудничал с Talking Heads и Дэвидом Бирном, Дэвидом Боуи, Полом Саймоном, группами U2, Genesis, Slowdive, Coldplay, спродюсировал альбом «Звуки Му» одноименной советской группы.

В марте у музыканта вышел альбом «Mixing Colours», который он записал со своим братом Роджером Ино. Пластинка вышла на лейбле Deutsche Grammophon, авторитетном в мире академической музыки.

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