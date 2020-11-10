«Ведомости»: «Аэрофлот» передаст часть своих рейсов «Победе»

Лоукостер «Победа» и ее материнская компания «Аэрофлот» подпишут соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринг). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника на авиарынке. Собеседник в «Аэрофлоте» уточнил, что такое соглашение обсуждается, но окончательного решения пока нет.

После заключения договора «Победа» сможет выполнять рейсы «Аэрофлота» (по своим ценам и под своим кодом), а также продавать билеты на собственные рейсы на сайте материнской компании.

Соглашение призвано сохранить загрузку рейсов группы компаний за счет пассажиропотока «Победы» — даже в кризис ее рейсы заполнены на более чем 90% против 61,2% у «Аэрофлота» (данные за сентябрь).

Предполагается, что «Аэрофлот» передаст «Победе» часть своих основных рейсов по России и сосредоточится на дальнемагистральных международных направлениях. Среди внутрироссийских за материнской компанией останутся несколько топовых направлений с высоким спросом на билеты в бизнес классе — к примеру, из Москвы в Петербург, Казань и Сочи, говорит источник «Ведомостей».

Он уточняет, что авиакомпания также не собирается отдавать «Победе» среднемагистральные зарубежные рейсы — в частности, из Москвы во Франкфурт и Лондон или Тель-Авив. «Аэрофлот» сконцентрирует свои усилия на транзите из Юго-Восточной Азии в Европу и на премиальных перевозках», — считает другой собеседник издания.

Обновленная код-шеринговая система, говорит один из источников, может заработать в 2021 году. Представители «Победы» и «Аэрофлота» на запросы не ответили.

«Аэрофлот» уже сотрудничает с 28 иностранными авиакомпаниями в рамках код-шеринговых соглашений. Среди его партнеров Air France, Air Baltic, Alitalia, Bangkok Airways, Brussels Airlines, China Eastern, China Southern, Japan Airlines, а также дочерние «Россия» и «Аврора».