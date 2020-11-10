Первая белорусская АЭС остановила выработку энергии. СМИ написали об аварии, власти это отрицают

Выработка энергии на Белорусской атомной электростанции — первой АЭС в стране, открытой три дня назад, — временно остановилась. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель информационного центра станции.

Накануне Минэнерго Беларуси сообщило, что на БелАЭС нужно поменять «отдельное электротехническое измерительное оборудование». Причины замены не уточнялись.

Местные СМИ писали, что на станции взорвались несколько трансформаторов напряжения. Уточнялось, что страшного в этом ничего нет, — подобное случалось и на Ленинградской АЭС, но восстановление мощности может занять много времени.

Власти Беларуси это отрицают. В министерстве энергетики заявили, что все технологические системы на энергоблоке работают в штатном режиме, а снижение мощности вплоть до нулевой предусмотрено планом запуска АЭС. По их словам, это нужно, чтобы провести испытания и наладку оборудования.

Белорусскую атомную электростанцию торжественно открыли 7 ноября. Александр Лукашенко заявил на мероприятии, что это исторический момент и Беларусь становится ядерной державой.