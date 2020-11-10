Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма

Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию 2020 года, пишет Deadline. Лидерами по количеству номинаций стали картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Тело Христово» Яна Комасы и «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

В список попали три российских фильма: «Гунда» Виктора Косаковского в категории «Лучший европейский документальный фильм», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского в категории «Лучший анимационный фильм» и актриса Наташа Бережная за работу в фильме «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.

Лучший европейский фильм

«Еще по одной»;

«Тело Христово»;

«Мартин Иден»;

«Берлин, Александерплац»;

«Раскрашенная птица»;

«Ундина».

Лучшая европейская документалка

«Акаса, мой дом»;

«Гунда»;

«Сбежавшая»;

«Пещера»;

«Коллектив»;

«Маленькая девочка».

Лучший европейский анимационный фильм

«Клаус»;

«Нос, или Заговор «не таких»;

«Детство бедовой Марты Джейн Каннери»;

«Йозеп».

Лучший европейский режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»;

Ян Комаса, «Тело Христово»;

Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;

Агнешка Холланд, «Шарлатан»;

Франсуа Озон, «Лето 85-го»;

Мария Седаль, «Надежда».

Лучший европейский сценарист

Мартин Бенке и Бурхан Курбани, «Берлин, Александерплац»;

Коста-Гаврас, «Грекзит»;

Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, «Плохие сказки»;

Маурицио Брауччи и Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;

Матеуш Пацевич, «Тело Христово»;

Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной».

Лучший европейский актер

Бартош Беленя, «Тело Христово»;

Горан Богдан, «Отец»;

Элио Джермано, «Я хотел спрятаться»;

Лука Маринелли, «Мартин Иден»;

Мадс Миккельсен, «Еще по одной»;

Вигго Мортенсен, «Падение».

Лучшая европейская актриса

Паула Бир, «Ундина»;

Наталия Бережная, «Дау. Наташа»;

Андреа Брейн Ховиг, «Надежда»;

Ане Даль Торп, «Чартер»;

Нина Хосс, «Сестренка»;

Марта Ньето, «Мать».

Церемония награждения пройдет онлайн с 8 по 12 декабря.