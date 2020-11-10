Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма

Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию 2020 года, пишет Deadline. Лидерами по количеству номинаций стали картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Тело Христово» Яна Комасы и «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.
В список попали три российских фильма: «Гунда» Виктора Косаковского в категории «Лучший европейский документальный фильм», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского в категории «Лучший анимационный фильм» и актриса Наташа Бережная за работу в фильме «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.
Лучший европейский фильм
- «Еще по одной»;
- «Тело Христово»;
- «Мартин Иден»;
- «Берлин, Александерплац»;
- «Раскрашенная птица»;
- «Ундина».
Лучшая европейская документалка
- «Акаса, мой дом»;
- «Гунда»;
- «Сбежавшая»;
- «Пещера»;
- «Коллектив»;
- «Маленькая девочка».
Лучший европейский анимационный фильм
- «Клаус»;
- «Нос, или Заговор «не таких»;
- «Детство бедовой Марты Джейн Каннери»;
- «Йозеп».
Лучший европейский режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»;
- Ян Комаса, «Тело Христово»;
- Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;
- Агнешка Холланд, «Шарлатан»;
- Франсуа Озон, «Лето 85-го»;
- Мария Седаль, «Надежда».
Лучший европейский сценарист
- Мартин Бенке и Бурхан Курбани, «Берлин, Александерплац»;
- Коста-Гаврас, «Грекзит»;
- Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, «Плохие сказки»;
- Маурицио Брауччи и Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;
- Матеуш Пацевич, «Тело Христово»;
- Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной».
Лучший европейский актер
- Бартош Беленя, «Тело Христово»;
- Горан Богдан, «Отец»;
- Элио Джермано, «Я хотел спрятаться»;
- Лука Маринелли, «Мартин Иден»;
- Мадс Миккельсен, «Еще по одной»;
- Вигго Мортенсен, «Падение».
Лучшая европейская актриса
- Паула Бир, «Ундина»;
- Наталия Бережная, «Дау. Наташа»;
- Андреа Брейн Ховиг, «Надежда»;
- Ане Даль Торп, «Чартер»;
- Нина Хосс, «Сестренка»;
- Марта Ньето, «Мать».
Церемония награждения пройдет онлайн с 8 по 12 декабря.