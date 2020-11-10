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Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма

Анастасия Цой
Сегодня в 17:13

Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию 2020 года, пишет Deadline. Лидерами по количеству номинаций стали картины «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Тело Христово» Яна Комасы и «Мартин Иден» Пьетро Марчелло.

В список попали три российских фильма: «Гунда» Виктора Косаковского в категории «Лучший европейский документальный фильм», «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского в категории «Лучший анимационный фильм» и актриса Наташа Бережная за работу в фильме «Дау. Наташа» Ильи Хржановского.

Лучший европейский фильм


  • «Еще по одной»;
  • «Тело Христово»;
  • «Мартин Иден»;
  • «Берлин, Александерплац»;
  • «Раскрашенная птица»;
  • «Ундина».

Лучшая европейская документалка


  • «Акаса, мой дом»;
  • «Гунда»;
  • «Сбежавшая»;
  • «Пещера»;
  • «Коллектив»;
  • «Маленькая девочка».

Лучший европейский анимационный фильм


  • «Клаус»;
  • «Нос, или Заговор «не таких»;
  • «Детство бедовой Марты Джейн Каннери»;
  • «Йозеп».

Лучший европейский режиссер


  • Томас Винтерберг, «Еще по одной»;
  • Ян Комаса, «Тело Христово»;
  • Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;
  • Агнешка Холланд, «Шарлатан»;
  • Франсуа Озон, «Лето 85-го»;
  • Мария Седаль, «Надежда».

Лучший европейский сценарист


  • Мартин Бенке и Бурхан Курбани, «Берлин, Александерплац»;
  • Коста-Гаврас, «Грекзит»;
  • Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, «Плохие сказки»;
  • Маурицио Брауччи и Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»;
  • Матеуш Пацевич, «Тело Христово»;
  • Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной».

Лучший европейский актер


  • Бартош Беленя, «Тело Христово»;
  • Горан Богдан, «Отец»;
  • Элио Джермано, «Я хотел спрятаться»;
  • Лука Маринелли, «Мартин Иден»;
  • Мадс Миккельсен, «Еще по одной»;
  • Вигго Мортенсен, «Падение».

Лучшая европейская актриса


  • Паула Бир, «Ундина»;
  • Наталия Бережная, «Дау. Наташа»;
  • Андреа Брейн Ховиг, «Надежда»;
  • Ане Даль Торп, «Чартер»;
  • Нина Хосс, «Сестренка»;
  • Марта Ньето, «Мать».

Церемония награждения пройдет онлайн с 8 по 12 декабря.

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