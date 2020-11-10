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Объединение «Сука и волк», продакшен «Заграница» и Ася Мальберштейн выпустили эротический альманах

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:09

Создательница бренда одежды Tobewoman Ася Мальберштейн, продакшен «Заграница» и творческое объединение «Сука и волк» выпустили видеоальманах о сексуальности и красоте женского тела. Об этом «Афише Daily» рассказали представители творческого объединения.

Серия видеороликов показывает, «как приятно существовать в женском теле и взаимодействовать с ним». Зрители увидят, какими естественными, привлекательными, вдохновляющими могут быть женщины, уточняют создатели.

Идея проекта принадлежит Лере Травкиной и Сергею Якушеву из «Суки и волка». Травкина стала режиссером серии видео, а Якушев — оператором и автором концепции. Члены объединения уверены, что короткометражки изначально носят не просто развлекательный, а эротический характер.

«В раннем детстве кинематограф кочевал по борделям и салунам, водевилям и ярмарочным шоу, развлекая и удивляя аудиторию однокадровыми фильмами. В работе над альманахом мы решили вернуться к истокам кинематографа», — рассказала Травкина.

Мальберштейн выступила художником по костюмам, а почти вся одежда в видеоальманахе — это предметы гардероба от ее действующего бренда Tobewoman. В альманахе также снялись Светлана Март, Poko Cox, Береза Кудрявая, Анна Демьяна, Гала Короткова и Даша Горностаева.

«В работе над альманахом мы специально не трогали тему принятия себя, объективации женского тела и стандартов красоты, но одели мужчину в платье и вспомнили самые горячие моменты фильмов Тинто Брасса, которые очень любим. Так мы говорим об эстетическом аспекте сексуальности, не разрушая ее магию модной проблематикой», — поделился генеральный продюсер альманаха и продакшена «Заграница» Иван Яковенко.

Выпуски будут доступны в инстаграме Tobewoman и соцсетях «Заграницы».

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