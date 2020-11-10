В Москве с 13 ноября приостанавливается работа клубов и ресторанов в ночное время

В Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го будет запрещена работа ночных клубов, ресторанов и кафе в ночное время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
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В Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го будет запрещена работа ночных клубов, ресторанов и кафе в ночное время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Новость дополняется…
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