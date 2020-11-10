ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году

Навального задержали на акции, когда он собирался выступить перед протестующими. Этот момент запечатлели авторы документального фильма «Срок».

Политик Алексей Навальный выиграл дело в Европейском суде по правам человека : он подавал иск из‑за задержания на Болотной площади в 2012 году. Об этом говорится в решении ЕСПЧ по иску «Навальный и Гунько против России».

Второго истца Вадима Гунько также задержали в тот день на Болотной площади. ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили их права на свободу и личную неприкосновенность, на свободу собраний и объединений и на справедливое судебное разбирательство.

Кроме того, суд посчитал, что в отношении Навального власти России нарушили статью Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток. Алексею Навальному присудили 8500 евро (более 766 тыс. рублей) в качестве компенсации морального вреда, а Вадиму Гунько — 7500 евро (более 675 тыс. рублей).

В октябре ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 40 тыс. евро (более 3 млн рублей) двоим пострадавшим во время протестов на Болотной площади.

Митинг на Болотной площади прошел 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Владимира Путина. Демонстранты были недовольны результатами выборов президента. Акция переросла в столкновения с силовиками, на ней задержали более 400 человек. Против некоторых демонстрантов завели уголовные дела.