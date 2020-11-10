Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств»

Российская певица Алена Швец выпустила клип на песню «Машина для убийств» с ее нового альбома «Королева отстоя». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео Швец со своей подругой и продюсером Сашей Мусор встречаются в метро и устраивают хаотичную прогулку по Петербургу. В конце клипа они грабят магазин и угоняют машину.