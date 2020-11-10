Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств»

Российская певица Алена Швец выпустила клип на песню «Машина для убийств» с ее нового альбома «Королева отстоя». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В видео Швец со своей подругой и продюсером Сашей Мусор встречаются в метро и устраивают хаотичную прогулку по Петербургу. В конце клипа они грабят магазин и угоняют машину.
«Машина для убийств» стала частью альбома Алены Швец «Королева отстоя», вышедшего в августе. Вместе с Сашей Мусор над аранжировками и сведением работал Moaner Beats.
Алена Швец — 19-летняя артистка из Челябинска. Она прославилась в 2018 году после мини-альбома «Вписка на балконе». «Королева отстоя» — это ее четвертый полноформатный релиз. О ней и других музыкантах с лейбла «Холодные звуки» «Афиша Daily» писала здесь.