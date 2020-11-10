Владимир Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщило РИА «Новости». По словам российского лидера, он, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соответствующее соглашение.

Согласно документу, Армения вернет Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики». В ближайшее время в Нагорный Карабах прибудут российские миротворцы.

«Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибши. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», — сказал Путин.

В Министерстве обороны РФ добавили, что в Карабах направят 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Военные останутся в спорной территории на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван будут не против, рассказал Алиев. Также в Карабахе появятся миротворцы Турции, добавил он.

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян сообщил в фейсбуке, что «дал согласие на прекращение войны», чтобы избежать дальнейших «больших людских потерь и полной потери Арцаха».

Жители столицы Армении города Еревана после объявления прекращения огня вышли на массовые демонстрации. По данным «Интерфакса», митингующие захватили здание правительства страны — несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна.