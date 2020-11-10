Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» Стива МакКуина

Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» («Small Axe») Стива МакКуина («Стыд», «12 лет рабства», «Вдовы»). Оригинальное название отсылает к ямайской пословице «Если вы большое дерево, мы — маленький топор».

Сериал состоит из пяти историй, которые рассказывают о борьбе против расизма. Все они основаны на событиях, случившихся в 1960–1980-е годы в одной из общин Лондона. Так, один из эпизодов посвящен протестам 9 августа 1970 года, когда темнокожие британцы вышли на улицы, бастуя против полицейского произвола.