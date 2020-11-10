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Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» Стива МакКуина

Анастасия Цой
Сегодня в 15:12

Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» («Small Axe») Стива МакКуина («Стыд», «12 лет рабства», «Вдовы»). Оригинальное название отсылает к ямайской пословице «Если вы большое дерево, мы — маленький топор».

Сериал состоит из пяти историй, которые рассказывают о борьбе против расизма. Все они основаны на событиях, случившихся в 1960–1980-е годы в одной из общин Лондона. Так, один из эпизодов посвящен протестам 9 августа 1970 года, когда темнокожие британцы вышли на улицы, бастуя против полицейского произвола.

В сериале снялись Летиция Райт, Джон Бойега, Малачи Кирби, Шон Паркс, Роченда Сандалл, Алекс Дженнингс и Джек Лоуден.

«Время перемен» выйдет 20 ноября на Amazon, в России сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

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