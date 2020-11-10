«Рвем мы небо в клочья»: Роскосмос выложил на своем сайте песни Рогозина о космосе

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями о космосе. В том числе там попадаются композиции гендиректора компании Дмитрия Рогозина, пишет РИА «Новости».

В разделе «Песни о космосе» есть такие треки, как «Над землей летит корабль», «Рвем мы небо в клочья», «Над Россией», «Танцы в небе» и «Не стреляй». Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть на ютьюбе. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина — ее авторству принадлежит композиция «Время — вечность».