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«Рвем мы небо в клочья»: Роскосмос выложил на своем сайте песни Рогозина о космосе

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:02

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте раздел с песнями о космосе. В том числе там попадаются композиции гендиректора компании Дмитрия Рогозина, пишет РИА «Новости».

В разделе «Песни о космосе» есть такие треки, как «Над землей летит корабль», «Рвем мы небо в клочья», «Над Россией», «Танцы в небе» и «Не стреляй». Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть на ютьюбе. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина — ее авторству принадлежит композиция «Время — вечность».

Как пишет телеграм-канал Mash, Роскосмос собирается зарегистрировать фразу Юрия Гагарина «Поехали!» как товарный знак. Брендом также станет «Русский космос», говорится в сообщении. Продукция с этими товарными знаками, по данным телеграм-канала, будет производиться в сфере парфюмерии, электроники, транспорта, канцелярии, одежды, спортивных снарядов, компьютерных игр и алкогольной продукции (кроме пива).

Ранее стало извстно, что Роскосмос запросил у правительства России 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера» — российского аналога американской системы Starlink, созданной Илоном Маском. Эта сумма превышает размер всей федеральной космической программы на десятилетний период — с 2016 по 2025 год.

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