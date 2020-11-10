«Золотая маска» объявила лауреатов театральной премии этого года

Театральная премия «Золотая маска» объявила лауреатов за 2020 год. Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка «Преступление и наказание» Константина Богомолова в петербургском театре «Приют комедианта», говорится на сайте.

В номинации «Лучший драматический спектакль большой формы» награду получила «Иранская конференция» Виктора Рыжакова в Театре наций. Дмитрий Крымов признан лучшим драматическим режиссером за спектакль «Сережа» в МХАТ им. Чехова. За роль в этой постановке лучшей драматической актрисой назвали Марию Смольникову. Лучшим драматическим актером стал Иван Волков за участие в «Сирано де Бержераке» Александринского театра.

Оргкомитет «Золотой маски» признал лучшим балетом «Артефакт-сюиту», а лучшей оперой — «Три сестры» театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Кристофер Олден победил в номинации «Опера» за постановку «Три сестры».

Премия и фестиваль «Золотая маска» проходит ежегодно с 1995 года при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Церемонию вручения наград в этом году решили провести в онлайн-формате из‑за роста числа заражений коронавирусом и желанием предотвратить дополнительные риски для коллег.