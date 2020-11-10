У хоррора «Тихое место» появится третья часть. Ее снимет режиссер «Мада» Джефф Николс

Кинокомпания Paramount Pictures снимет третью часть хоррора «Тихое место», созданного актером Джоном Красински. Об этом сообщил Deadline.

В отличие от оригинальной картины и ее сиквела продолжением займется не Красински, а другой режиссер — автор криминальной драмы «Мад», мелодрамы «Лавинг» и триллера «Укрытие» Джефф Николс. Он же напишет сценарий фильма.

Детали сюжета третьего «Тихого места» пока держатся в секрете. Возможно, новый фильм расскажет зрителям больше о постапокалиптическом мире, в котором разворачивались события первоначального хоррора, и населяющих его монстрах.

Продюсерами проекта выступят Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэд Фуллер и Эллисон Сигер. Кто снимется в картине, пока неизвестно. Премьера третьей части фильма запланирована на 2022 год. Сиквел «Тихого места», в свою очередь, выйдет на экраны 23 апреля 2021 года.

Хоррор «Тихое место» вышел в 2018 году и моментально стал хитом кинопроката. Главные роли в фильме сыграли Джон Красински и его супруга — актриса Эмили Блант. «Афиша Daily» рассказывала подробно о фильме, рецензию можно прочитать здесь.