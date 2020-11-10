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В России за сутки выявили почти 21 тыс. случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:23

В России за сутки выявили 20 977 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 821 случай меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Карелии, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.

Распределение по регионам
Распределение по регионам
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Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 817 109. За последние сутки вылечились 15 600 человек, за все время — 1,35 млн. За сутки умерли 368 пациентов, за все время — 31 161.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 50,9 млн, 1,26 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (10 млн), на втором — Индия (8,5 млн), на третьем — Бразилия (5,6 млн).

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