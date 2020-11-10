В России за сутки выявили почти 21 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили 20 977 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 821 случай меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Архангельской областях, Красноярском крае, Республике Карелии, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях.