Умерла певица Шейла Джордан

Активисты утверждают, что в скульптуре «Боб» почти 20 лет живет человек: «Аниш Капур, выпусти его»
На Ладожском озере очевидцы застали несколько водяных смерчей
Сет Роген рассказал о сцене из «Киностудии», которая почти свела его с ума
В Канаде женщине имплантировали зуб в глазницу, чтобы вернуть ей зрение
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах
Трэвис Келси рассказал, как влюбился в Тейлор Свифт: «Мне кажется, что мы просто обычные люди»
Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге
Вышел трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании»
Balenciaga представила сумку в виде мятого пакета. Она стоит 79 тыс. рублей
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030–2050»
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100

Умерла певица Шейла Джордан

Фото: Roberta Parkin/Getty Images

Американская джазовая певица Шейла Джордан ушла из жизни 11 августа в своей квартире в Нью-Йорке на 97-м году. Об этом сообщила The New York Times.

Шейла Джинет Доусон — настоящее имя певицы. Она родилась в 1928 году в Детройте, в штате Мичиган, в семье рабочих завода General Motors. Мать, страдавшая алкоголизмом, оставила Шейлу на воспитание деду и бабушке, проживавшим в городке Саммерхилл, в штате Пенсильвания.

В 14 лет, услышав композицию «Now’s the Time» Чарли Паркера, который потом стал ее музыкальным наставником, Джордан решила посвятить жизнь джазу. В начале 1950-х годов певица переехала в Нью-Йорк и построила музыкальную карьеру.

Артистка продолжала записывать композиции и выступать до 96 лет. Ее последний альбом — «Portrait Now» — вышел в 2024 году.

Расскажите друзьям