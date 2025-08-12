Умерла певица Шейла Джордан

Американская джазовая певица Шейла Джордан ушла из жизни 11 августа в своей квартире в Нью-Йорке на 97-м году. Об этом сообщила The New York Times.
Шейла Джинет Доусон — настоящее имя певицы. Она родилась в 1928 году в Детройте, в штате Мичиган, в семье рабочих завода General Motors. Мать, страдавшая алкоголизмом, оставила Шейлу на воспитание деду и бабушке, проживавшим в городке Саммерхилл, в штате Пенсильвания.
В 14 лет, услышав композицию «Now’s the Time» Чарли Паркера, который потом стал ее музыкальным наставником, Джордан решила посвятить жизнь джазу. В начале 1950-х годов певица переехала в Нью-Йорк и построила музыкальную карьеру.
Артистка продолжала записывать композиции и выступать до 96 лет. Ее последний альбом — «Portrait Now» — вышел в 2024 году.