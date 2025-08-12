Умерла певица Шейла Джордан

Шейла Джинет Доусон — настоящее имя певицы. Она родилась в 1928 году в Детройте, в штате Мичиган, в семье рабочих завода General Motors. Мать, страдавшая алкоголизмом, оставила Шейлу на воспитание деду и бабушке, проживавшим в городке Саммерхилл, в штате Пенсильвания.