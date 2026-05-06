Роботов-уборщиков начали использовать на вокзалах Москвы

Фото: РЖД

На вокзалах Москвы начали применять автономных роботов-уборщиков. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Устройства задействованы на территориях Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов Москвы, а также Московского в Петербурге. Роботы умеют подметать и мыть пол, строить карту помещения, прокладывать маршрут и фиксировать степень загрязнения, объезжать препятствия и самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. 

С июня 2026 года на вокзалах Москвы и Петербурга усилят санитарную обработку. Для этого подключат парогенераторы для глубокой очистки и дезинфекции.

Недавно в Пекине прошел полумарафон среди роботов. Один из них пробежал  дистанцию быстрее действующего мирового рекордсмена. 

