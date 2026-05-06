У The Rolling Stones 10 июля выйдет новый альбом

Фото: ABKCO Music and Records

The Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома «Foreign Tongues», пишет The Guardian.

Официальный релиз состоится 10 июля. Альбом записан вместе с продюсером Эндрю Уоттом, работавшим над предыдущей пластинкой Hackney Diamonds (2023). В нем будет 14 песен. В работе принимале участие Пол Маккартни из The Beatles, Роберт Смит из The Cure, Чэд Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 1980-х Стив Уинвуд.

Обложку альбома создал нью‑йоркский художник Натанил Мэри Куинн. Мик. Джаггер отметил, что отметил, что работа выполнена без помощи нейросетей.

© Иллюстрация: The Rolling Stones

В список композиций вошли:

  • 1. «Rough And Twisted»
  • 2. «In The Stars»
  • 3. «Jealous Lover»
  • 4. «Mr. Charm»
  • 5. «Divine Intervention»
  • 6. «Ringing Hollow»
  • 7. «Never Wanna Lose You»
  • 8. «Hit Me In The Head»
  • 9. «You Know I’m No Good»
  • 10. «Some Of Us»
  • 11. «Covered In You»
  • 12. «Side Effects»
  • 13. «Back In Your Life»
  • 14. «Beautiful Delilah»
