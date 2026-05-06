Россиянам разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Правительство России утвердило постановление, согласно которому с 1 сентября гражданам разрешат сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщает «Интерфакс».



Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору с заявлением. Это можно будет сделать лично или дистанционно — через сайт оператора, портал базы перенесенных номеров или «Госуслуги». Сохранить номер при переезде можно будет в том числе при смене оператора.