Сотрудница американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским

Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с Папой Римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика священника Тома Маккарти.



По его словам, папа римский, позвонив в банк, представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в документах. Понтифик ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница учреждения стала говорить, что ему лично нужно прийти в отделение банка.



По словам Маккарти, папа римский ответил ей, что не сможет этого сделать. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев?» — спросил он. После этого женщина повесила трубку. Издание пишет, что проблема решилась благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с президентом банка.



Папу римского избрали 8 мая 2025 года. Им стал американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет. Тогда же он объяснил выбор своего папского имени: оно отсылает к понтифику Льву XII, возглавлявшему церковь на заре промышленной революции. Лев XIV же возглавляет ее на заре эры искусственного интеллекта.