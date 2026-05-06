Лабиринт из искусственной лаванды появился на Лубянской площади

На Лубянской площади в Москве установили лабиринт из искусственной лаванды. Об этом сообщает агентство «Москва».



Украшение появилось рядом с Центральным детским магазином. На фотографиях агентства жители рассматривают цветы во время прогулки.



В соцсетях некоторые пользователи возмутились, что цветы сделаны из пластмассы. «Безвкусно и ужасно. Смотреть на эту мишуру, на которую еще потратили денег, невозможно», — говорится в одном из комментариев в инстаграме*. Другие защитили такой выбор для декорации. Пользовательница @elena_nikolaevna обратила внимание, что живые цветы не выжили бы в месте с таким активным транспортным движением.