15 самых ожидаемых сериалов 2024 года

«Властелины воздуха» («Masters of the Air»)
С 26 января на Apple TV+
Военно-патриотический блокбастер по-американски: сумасшедший бюджет в четверть миллиарда долларов, гигантский девятичасовой хронометраж и самые горячие актеры момента — Остин Батлер, Барри Кеоган, Шути Гатва (а также сын Стивена Спилберга, сын Джуда Лоу и сын Клауса Кински). В «Братьях по оружию» это были десантники, в «Тихом океане» — морские пехотинцы, а во «Властелинах воздуха» от тех же продюсеров (среди них упомянутый Спилберг и Том Хэнкс) — бравые американские летчики. После британского «1917» и немецкого «На Западном фронте без перемен» стало казаться, что в тренде ревизионистские фильмы про бессмысленные и беспощадные ужасы мировых войн, но Голливуд спешит напомнить, что война — это еще и захватывающее дух зрелище. Почти половину сезона напоследок снял закенселенный Кэри Фукунага («Не время умирать»), шоураннер — Джон Орлофф, начинавший как один из сценаристов легендарных «Братьев по оружию».
«Рипли» («Ripley»)
С 4 апреля на Netflix
Аферист-психопат Том Рипли из романов Патриции Хайсмит неоднократно становился героем классических экранизаций. Стоит упомянуть «На ярком солнце» с Аленом Делоном, «Талантливого мистера Рипли» с Мэттом Деймоном, «Американского друга» с Деннисом Хоппером и «Игру Рипли» с Джоном Малковичем (он, как ни странно, сыграл какую‑то роль и в новом сериале). Теперь с ними готовится потягаться на равных Эндрю Скотт («Мы всем чужие», «Шерлок»), собаку съевший на одновременно притягательных и отталкивающих образах. Первое, что бросается в глаза в новой сериальной адаптации, — экспрессионистский монохром и пижонские ракурсы. Все восемь серий написал и поставил легендарный оскароносный сценарист Стивен Зейллиан («Список Шиндлера», «Ирландец»), это его бескомпромиссный авторский проект. Какой вообще последний сериал в ч/б вы смотрели? Неонуар «Семнадцать мгновений весны»? Ну надеемся, Зейллиан в эстетичности и черном юморе недалеко отстанет от шедевра Татьяны Лиозновой — тогда его «Рипли» имеет все шансы войти в анналы истории телевидения.
«Спираль» («Uzumaki»)
Adult Swim
Как насчет не просто черно-белого сериала, а черно-белого аниме? Последние пять лет режиссер Хироси Нагахама («Знаток муси», «Цветы зла») работал над долгостроем «Спираль» на американские деньги: первый тизер канал Adult Swim опубликовал еще в 2019 году, с тех пор дата премьеры четырехсерийного миника регулярно переносилась. Дело в том, что после ротоскопической школьной драмы и самой заторможенной супергероики Нагахама замахнулся на очередной немысленный формалистский эксперимент — аниме, каждый кадр которого в точности воспроизводит стиль и степень детализации рисунков Дзюндзи Ито, художника оригинальной манги. По хоррор-рассказам Ито цветное аниме недавно снял «Нетфликс», и тизер «Спирали» в сравнении выглядит на пару порядков изящнее. Возможно, экстремально завышенные ожидания после стольких лет переносов это аниме и не сможет оправдать, но нельзя отрицать, что одержимость Нагахамы не имеет аналогов в индустрии. По-другому и быть не могло, ведь «Спираль» — не что иное, как ужастик про большую одержимость. Люди из одного городка становятся помешанными на спиралях вплоть до членовредительства: кто‑то вырезает спираль из собственного внутреннего уха, кто‑то ломает все свои кости, чтобы самому стать спиралью. Неудивительно, что и Нагахама помешался на своей «Спирали».
«Режим» («The Regime»)
С 3 марта на HBO
В нулевые британский сценарист Армандо Ианнуччи не просто снял великий сериал «Гуща событий», а, по сути, основал главную школу современной политической сатиры. Сначала он сам адаптировал свои наработки к американскому («Вице») и советскому («Смерть Сталина») контексту. Потом из сценарной комнаты «Гущи событий» вышел Джесси Армстронг, создавший сатирический сериал «Наследники», а уже из этого сериала вышел сценарист грядущей политической сатиры «Режим» Уилл Трейси (ранее он написал черную комедию «Меню»). Действие сериала происходит в вымышленной центральноевропейской диктатуре, история ее краха рассказывается с фирменной циничной интонацией. Несмотря на свой статус «ианнуччивца» третьего поколения, Трейси может похвастаться если не выдающимся остроумием сценария, то хотя бы ярчайшим кастом (Кейт Уинслет — злой канцлер, Андреа Райсборо из «Смерти Сталина» — ее правая рука, Хью Грант — несправедливо осужденный оппозиционер) и дорогими красочными локациями.
«Путь» («The Way»)
BBC One
Еще один злой сериал о вымышленном политическом кризисе, но на сей раз речь о народном восстании во вполне реальном Уэльсе. Автор провокационной идеи — легендарный документалист-конспиролог Адам Кертис («Не могу выкинуть тебя из головы: Эмоциональная история современного мира»), дебютирующий в игровом кино. Непосредственно за постановку отвечает Майкл Шин («Благие намерения»), вероятно самый известный валлийский артист после Энтони Хопкинса, он же самый известный актер ансамбля. Сценарист — автор тру-крайм-фантазии «Шервуд» Джеймс Грэм. В общем, необычные создатели и уникальная идея просто обязаны привести к выдающемуся результату.
«Все совпадения случайны» («Disclaimer»)
Apple TV+
После оскароносной автобиографической драмы «Рома» Альфонсо Куарон возвращается в жанровое кино — причем многосерийное. Он выступит сценаристом и режиссером всех шести эпизодов триллера «Все совпадения случайны» для Apple. Сюжет такой: журналистка, расследующая корпоративные секреты (обладательница двух «Оскаров» Кейт Бланшетт), обнаруживает, что сама стала героиней скандального романа с ключом, в котором писатель (обладатель «Оскара» Кевин Клайн) раскрыл ее скелеты в шкафу. Вместе с режиссером Куароном в съемках задействованы сразу два легендарных оператора, имеющих 3 «Оскара» и еще 11 номинаций на двоих: Эмманюэль Любецки («Древо жизни», «Гравитация») и Брюно Дельбоннель («Фауст», «Внутри Льюина Дэвиса»). В былые времена такая концентрация голливудских талантов на малом экране сама по себе была бы сенсацией, а в золотой век стримингов выглядит даже как‑то утомляюще обыденно. Ну не будем с жиру беситься!
«Сочувствующий» («The Sympathizer»)
HBO
Шпионский триллер в нестандартном сеттинге: во время войны во Вьетнаме двойной агент, работающий одновременно на Вьетконг и Голливуд, устраивается консультантом на съемки американского фильма. Роман Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий» несколько лет назад завоевал «Пулитцера», а в сериале-экранизации компанию неизвестным актерам вьетнамского происхождения составит Роберт Дауни-мл., играющий сразу всех американцев-злодеев — лысого, седого, рыжего и в очках. За постановку отвечает автор «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан Ук: как и всегда у этого жанрового формалиста, кадры выставлены дьявольски геометрично, а герои освещены до миллиметра точно, как мертвые восковые фигуры.
«Отступница Нелл» («Renegade Nell»)
Disney+
Самая умная и жестокая британская шоураннерка-реалистка Салли Уэйнрайт («Счастливая долина», «Джентльмен Джек») дебютирует в жанре приключенческого сериала для детско-юношеской аудитории на стриминге Disney+. В обычной ситуации мы бы сказали, что следить за похождениями юной беглянки, сколачивающей с подругами банду разбойниц, взрослым будет скучновато. Но дело в том, что у Уэйнрайт еще ни в одном жанре не получалось сделать скучный сериал — даже когда речь шла о мыльной опере про пенсионеров и популистском политическом фэнтези. Вот и думайте.
«Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина» («The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin»)
С 1 марта Apple TV+
В это трудно поверить, но «Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина» — всего лишь третья главная роль в карьере культового британского комика Ноэла Филдинга и первая за пределами его собственных шоу «Майти Буш» и «Роскошная комедия» (оба завершились больше десяти лет назад). Вообще говоря, Филдинг не столько комик, столько стиляга, милаха и неординарный харизматик, который даже роли в чужих проектах делает своими авторскими перформансами. Так и в титрах пустякового монти-пайтоновского фарса про легендарного разбойника Дика Турпина он задним числом оказался прописан как соавтор сценария — видимо, за обильный фирменный импров. Трио шоураннеров-ноунеймов, кажется, и не стремилось сделать что‑то, кроме «Священного Грааля» на минималках, но иногда именно таких ситкомов и не хватает — глупых, расслабленных, красочных и ни к чему не обязывающих (кроме подсчета камео актеров из «Майти Буш» и других любимых бриткомов).
«Бандиты во времени» («Time Bandits»)
Apple TV+
И снова комедийный сериал по монти-пайтоновским заветам. На сей раз — буквально ремейк «Бандитов во времени» Терри Гиллиама, Майкла Пейлина и Джона Клиза. Шоураннеры — далеко не последние люди в современной абсурдистской комедии: авторы «Реальных упырей» Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, а также сценарист гиперкринжовых «Переростков» Иэн Моррис. Роль большой приглашенной звезды в ансамбле, какую в фильме исполнял Шон Коннери, теперь занимает Лиза Кудроу («Друзья»). В эпицентр каких значимых исторических моментов отправятся юные путешественники во времени, сыгранные остальными (малоизвестными) актерами, пока что не сообщается.
«Задача трех тел» («3 Body Problem»)
С 21 марта на Netflix
После завершения работы над «Игрой престолов» шоураннеры Бениофф и Вайсс заключили эксклюзивный контракт с Netflix на сумму 200 миллионов долларов. С тех пор свои обязательства на стриминге они выполняли весьма специфичным образом: в 2020 году срежиссировали проходной стендап-спешел Лесли Джонс, в 2021-м спродюсировали милое гуманитарное драмеди «Кафедра» по дебютному сценарию жены Бениоффа, актрисы Аманды Пит, а в 2022-м Вайсс написал детскую комедию «Боги хеви-метала». И вот только в 2024 году мы (и «Нетфликс») наконец-то дождались того проекта, ради которого все затевалось, — Бениофф и Вайсс выступили шоураннерами высокобюджетного фантастического эпоса по знаменитому китайскому бестселлеру «Задача трех тел» (не волнуйтесь, это завершенная книжная серия всего из трех томов). Сюжет включает в себя Культурную революцию, загадочные убийства ученых, встречу человечества с инопланетянами и прыжки по временным линиям — в общем, так много всего, что после головокружительного трейлера даже лень начинать разбираться. Но придется. Такие мегасериалы все еще не каждый день выходят, а тут еще кроме шоураннеров из «Игры престолов» (слегка истративших кредит доверия после того самого финала) вернутся артисты (Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс — Сэм, Давос и Его Воробейшество соответственно) и композитор Рамин Джавади.
«Агата: Дневники Даркхолда» («Agatha: Darkhold Diaries»)
Disney+
Если и смотреть одно из многочисленных шоу по «Звездным войнам» и вселенной «Марвел» после диснеевского распыления брендов, то только такое. Ведь ведьма Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан — такая второплановая героиня, которая в лучшем марвеловском сериале «ВандаВижен» украла все внимание. Еще одной такой смешной, противной и коварной ведьмы-злодейки мультивселенная попросту не помнит. Сообщается, что в своем сольнике (снова с шоураннеркой Жак Шеффер) Агата попытается зажить нормальной жизнью, но будет вынуждена сражаться с еще более коварной чародейкой, которую сыграет Обри Плаза. Кажется, более гениального кастинга придумать невозможно: на противостояние этих двух харизматичных женщин мы готовы смотреть вообще при любых обстоятельствах — пускай даже и во вселенной «Марвел».
«Сыновья Ананси» («Anansi Boys»)
Amazon Prime Video
После хитов в лице «Песочного человека» и «Благих знамений» Нил Гейман берется за адаптацию еще одной собственной книги — спин-оффа «Американских богов» под названием «Сыновья Ананси». Экранизация самих «Американских богов» в какой‑то момент, увы, свернула не туда, и теперь вся надежда на этот сериал. Заглавный Ананси, представляющийся как мистер Нэнси (Делрой Линдо сменил в этой роли Орландо Джонса), — западноафриканский бог-трикстер. Однако главный герой в этой истории — его сын Чарли по прозвищу Толстый, который в один не слишком прекрасный день узнает, что у него есть злой брат-близнец (двойную главную роль сыграет молодой англичанин Малакай Кирби). А злодейку Женщину-птицу сыграет Вупи Голдберг, как это и представлял себе Гейман, когда писал роман двадцать лет назад. В кои-то веки никто не напишет гневных комментариев о кастинге темнокожих в экранизации фэнтези, ведь в оригинале эти герои, разумеется, тоже были темнокожими.
«Непослушная мартышка» («Bad Monkey»)
Apple TV+
Шоураннер Билл Лоуренс, собаку съевший на самых сахарных сериалах в мире («Клиника», «Тед Лассо», «Терапия»), берется за самый неожиданный жанр — неонуар, пускай и солнечного флоридского вида. Самый главный аттракцион — кастинг: роль сыщика, вынужденно работающего инспектором общепита, играет Винс Вон, все чаще щеголяющий как герой боевиков, а не комедий. Сюжет «Непослушной мартышки» начинается с отрубленной руки, а потом уходит в дебри вроде страховых манипуляций и магии вуду — в компании двухметрового неулыбчивого Вона и его фирменных синяков под глазами следить за этой белибердой будет максимально интересно.
«Джентльмен в Москве» («A Gentleman in Moscow»)
Paramount+
Граф Александр Ростов проводит годы в послереволюционной Москве, будучи запертым под домашним арестом в гостинице «Метрополь». Аттракцион состоит в том, что и оригинальный бестселлер, и сериал-экранизацию придумали не русские, а американцы и англичане. В роли Ростова — шотландец Юэн МакГрегор, в роли его любовницы Анны Урбановой — американка Мэри Элизабет Уинстед (она же жена МакГрегора в реальной жизни), в роли Москвы ленинской и сталинской эпохи — Манчестер и Ливерпуль. Как ни странно, есть ощущение, что именно такой неаутентичный взгляд со стороны делает рассказ вдвойне любопытным.