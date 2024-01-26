15 самых ожидаемых сериалов 2024 года

После завершения работы над «Игрой престолов» шоураннеры Бениофф и Вайсс заключили эксклюзивный контракт с Netflix на сумму 200 миллионов долларов. С тех пор свои обязательства на стриминге они выполняли весьма специфичным образом: в 2020 году срежиссировали проходной стендап-спешел Лесли Джонс, в 2021-м спродюсировали милое гуманитарное драмеди «Кафедра» по дебютному сценарию жены Бениоффа, актрисы Аманды Пит, а в 2022-м Вайсс написал детскую комедию «Боги хеви-метала». И вот только в 2024 году мы (и «Нетфликс») наконец-то дождались того проекта, ради которого все затевалось, — Бениофф и Вайсс выступили шоураннерами высокобюджетного фантастического эпоса по знаменитому китайскому бестселлеру «Задача трех тел» (не волнуйтесь, это завершенная книжная серия всего из трех томов). Сюжет включает в себя Культурную революцию, загадочные убийства ученых, встречу человечества с инопланетянами и прыжки по временным линиям — в общем, так много всего, что после головокружительного трейлера даже лень начинать разбираться. Но придется. Такие мегасериалы все еще не каждый день выходят, а тут еще кроме шоураннеров из «Игры престолов» (слегка истративших кредит доверия после того самого финала) вернутся артисты (Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс — Сэм, Давос и Его Воробейшество соответственно) и композитор Рамин Джавади.