«Терапия»: Джейсон Сигел и Харрисон Форд нарушают личные границы в комедии о психологах

«Психиатр по соседству» — другой сериал Apple TV+, где терапевт нарушает личные границы пациента, после чего превращает его жизнь не в сахарную вату, а реально в хоррор про газлайтинг

Начало 80-х, вудиалленовский Нью-Йорк: осенние пальто, дымящийся стритфуд, кабинет психотерапевта. Главный герой по имени Марти Марковиц (Уилл Феррелл) — забитый наследник мануфактуры по производству штор, в свои без пяти минут 40 обладающий эмоциональным интеллектом ребенка. К терапевту его отправляет любящая, резкая на язык сестра после того, как Марти переживает паническую атаку из‑за визита бывшей, которая настойчиво требует путевку в Мексику (он обещал ее свозить на отдых до разрыва и, по версии девушки, все еще обязан выполнить обещание). Ближайшим мозгоправом оказывается некий доктор Айк Хершкопф (Пол Радд) — манерный мужчина с бородкой и жилеткой, много улыбающийся и разговаривающий руками. Вместо первой сессии доктор Айк предлагает сыграть в баскетбол; в качестве домашнего задания заставляет заменить празднование 40-летия в кругу семьи повторной бар-мицвой в чужой синагоге — это якобы поможет преодолеть травму детства, когда Марти провел всю оригинальную бар-мицву в туалете. Сестра Марти оказывается недовольна этими нетрадиционными методами терапии, однако в ответ на критику доктор Айк просто объявляет сестру токсичным человеком, которую бедолаге Марти пора исключить из своей жизни. Увидев воочию завидную недвижимость и бизнес пациента, доктор идет дальше и говорит, что тому нужно перестать впускать в свою жизнь всех потенциальных эксплуататоров. В следующие годы чудо-психиатр бьет рекорды по нарушению личных границ между доктором и пациентом: становится для Марти партнером по бизнесу, постоянным гостем на даче и просто лучшим другом. Вот только почему‑то этот броманс длиною в 30 лет оказывается не разговорной комедией, в которых обычно снимаются Радд и Феррелл, а хоррором про созависимые отношения и газлайтинг.