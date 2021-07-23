Сериал «Тед Лассо», ставший зрительским хитом и триумфатором наградного сезона (20 номинаций на «Эмми»!), обещает выйти на новый виток популярности во втором сезоне. Подробнее о свежей дозе милоты от футбольного тренера в исполнении Джейсона Судейкиса рассказывает Станислав Зельвенский.

Кто‑то ест пирожные и кутается в осенние вещи, кто‑то просто смотрит «Теда Лассо» – сериал, который надо оценивать не звездочками, а сахарными головами и который влияет на глобальное потепление на уровне среднего заводика в Китае. Огромный успех задушевной комедии про американца во главе английского футбольного клуба был, как многие считают, не в последнюю очередь связан с тем, что измученный пандемией зритель нуждался в утешении и лошадиных дозах так называемого позитива. Что ж, в таком случае второй сезон, стартующий в пятницу на Apple TV+, ждет не менее радушный прием. Характерно, что в уютный мир самого «Лассо» (судя, по крайней мере, по восьми сериям, показанным прессе) коронавирус не проник, и лондонские фаны ФК «Ричмонд» по-прежнему ходят на стадионы и поднимают пинты в пабах. В компенсированное время первого сезона «Ричмонд», как мы помним, проиграл «Манчестер Сити» и отправился в Чемпионшип. Второй сезон сериала и второй сезон Теда Лассо как главного тренера начинается с восьми ничьих подряд (что наверняка не помешает команде вернуться в Премьер-лигу к третьему сезону, уже проанонсированному) и с трагической гибели клубного маскота. Все герои плюс-минус на своих местах: Тед (Джейсон Судейкис) по-прежнему полон оптимизма и житейской мудрости, его помощник Бирд (Брендан Хант) по-прежнему немногословен, повышенный до второго помощника Нейт (Ник Мохаммед) по-прежнему не уверен в себе. Леди-босс Ребекка (Ханна Уоддингэм) ищет любовь, ушедший на пенсию Рой Кент (Бретт Голдстайн) живет с Кили (Джуно Темпл) и подумывает стать говорящей головой, Джейми Тартт (Фил Данстер) участвует в реалити-шоу «Похоть побеждает все».

Трейлер 2-го сезона «Теда Лассо»

Чуть ли единственный важный персонаж, которым сериал усилился в межсезонье, — психолог Шэрон (Сара Найлс), нанятая клубом для футболистов. Трудно не заподозрить, что в перспективе она задумана как пара свежеразведенному главному герою, но, кроме того, Шэрон воплощает главный тренд второго сезона: психотерапевтические свойства «Теда Лассо» из эффекта, который оказывает сериал, превращаются в его содержание. В некотором смысле это разворот на 180 градусов: первый сезон показывал, как природное обаяние, юмор и доброта сдвигают горы, во втором нам сообщают, что это все, конечно, мило, но на самом деле всем, включая Теда, необходима профессиональная помощь. Давайте покопаемся в травмах . Давайте посмотрим на отцов, которые всплывают у половины героев. Давайте обсудим созависимость и личное пространство. Борьба за все хорошее активизировалась на разных фронтах: так, один из второстепенных сюжетов — война социально ответственных футболистов с их собственным нефтяным спонсором, недостойно ведущим себя в Африке. Когда сценаристам изменяет чувство меры, оно делает это с древнеримским размахом. Дождитесь еще, например, в середине сезона романтической линии, связанной с дейтинг-приложением, которое продвигает Кили.

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Достоинства «Лассо» никуда не делись , усы Судейкиса при нем, концентрация назойливых поп-культурных отсылок в его речи не снизилась, «американец в Лондоне» — все еще бездонная бочка противоречий, и поклонники, безусловно, свое получат. В каждой серии есть одна-две прекрасные сцены, триумфально удалась линия Роя, с новой силой расцвел Хиггинс. Но усталость и синдром продолжения чувствуются уже сейчас. Ходьбы по кругу все больше, интересных идей все меньше. В результате есть серия про маму Ребекки. Есть серия про крестную дочку Ребекки. Есть серия про празднование Рождества, в которой, наверное, предсказуемо, уровень сахара моментально взлетает до опасных для здоровья значений. Одно дело — история про то, как хозяйка футбольной команды, чтобы отомстить бывшему мужу, нанимает самого некомпетентного тренера на свете. И совсем другое — история про то, как люди просто ходят на работу в футбольный клуб. Это уже почти сериал «Офис», только люди очень хорошие, и шутки не такие смешные.

2-й сезон с 23 июля «Тед Лассо» Apple TV+