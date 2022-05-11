Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько актрис обвинили режиссера фильма «Не время умирать» Кэри Фукунагу в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ComicBook.

Первой актрисой, которая выступила с обвинениями против режиссера, стала Рейчел Винберг, известная по сериалу «Бетти». Актриса отреагировала на инстаграм-пост* Фукунаги, в котором он упоминает решение Верховного суда США по делу «Роу против Уэйда» относительно законности абортов.

«Это выводит меня из себя, потому что ему буквально наплевать на женщин. Он только травмирует их. Я разговаривала со многими девушками. Пошел ты, Кэри», — написала актриса.

По словам Винберг, как только ей исполнилось 18 лет, режиссер не давал девушке прохода во время работы над рекламой Samsung. Она рассказала, что Фукунага просил ее притворяться его родственницей на публике. Их отношения продлились до 21-летия актрисы. Винберг также призналась, что их отношения были законны, но неправильны.

После заявлений девушки, сестры Ханна и Кэйлин Лоуш, которые появлялись в сериале «Маньяк», поделились собственным опытом общения с Фукунагой, когда им было по 20 лет.

По словам актрис, он преследовал их в течение нескольких лет, спрашивая про девственность и секс втроем. Кроме того, девушки утверждают, что Фукунага говорил, что «инцест — это нормально, если все стороны не против».

Сам режиссер на обвинения пока не ответил. В настоящее время он находится на территории Украины, работая волонтером и помогая местным жителям.

Прошлой осенью актриса Райден Грир рассказала, что режиссер отстранил ее от небольшой роли в первом сезоне «Настоящего детектива» из‑за того, что она отказалась сниматься топлес в одной из сцен, хотя это не было предусмотрено ее контрактом.

«Это было неприятно. Мне было не по себе. Нельзя относиться к людям так, будто они всего лишь пара сисек, это очень обидно. А теперь Кэри говорит о своих женских персонажах — это как еще одна пощечина, снова и снова», — рассказала Грир.

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