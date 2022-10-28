«Дом дракона» vs «Кольца власти»: какой сериал прошел испытание поединком?

Совсем недавно мы задавались вопросом: кто в противостоянии «Дома дракона» и «Колец власти» выйдет победителем? Схожесть двух шоу казалась невероятной, ведь практически одновременно на экраны вышли сериалы-приквелы по мотивам популярных фэнтези-франшиз. Оба проекта были сняты за деньги, сопоставимые с бюджетами блокбастеров, и претендовали на звание главных стриминговых премьер года.

Так кто же из них прошел испытание поединком? С ответом на этот вопрос не все так просто. Несмотря на внешнюю схожесть, «Дом дракона» и «Кольца власти» получились очень разными . «Дом дракона» — мрачная шекспировская драма о том, как семена войны закладываются в мирное время. «Кольца власти» — размашистый фэнтези-эпик о добре и зле. «Дом дракона» живет в мире серых цветов и серых зон морали. «Кольца власти» искрят красками и надеждой. Оба сериала может объединять жанровая накидка, но при ближайшем рассмотрении они выглядят произведениями для разных аудиторий.

© HBO

Даже в сравнении их успешности есть нюансы. У обоих сериалов отличные рейтинги просмотров, но в эпоху стримингов они мало что значат. Действительно важную статистику платформы предпочитают держать при себе, делясь с общественностью лишь удобными для рекламы цифрами. Amazon радостно отчиталась о 25 миллионах просмотров «Колец власти» по всему миру в первые сутки после премьеры, но это заявление нельзя проверить.

25 миллионов просмотров сразу двух премьерных серий? По отдельности? Досмотрели ли зрители хотя бы один из эпизодов до конца?

Те же вопросы возникают и после заявления главы Amazon Studios Дженнифер Салке, что сериал включили как минимум 100 млн пользователей.

Если учитывать только просмотры в стриминге, то «Кольца власти» большую часть времени обходили «Дом дракона». Вот только приквел «Игры престолов» выходил еще и на кабельном канале HBO, где его до сих пор смотрит значительная часть аудитории. После выхода первого сезона Warner Bros. Discovery отрапортовала, что «Дом дракона» в среднем смотрели 29 миллионов человек — и это только в США. Причем каждый эпизод не просто не терял зрителей, но и в среднем набирал от 3 до 5 процентов от серии к серии. «Дом дракона» прыгнул выше всех ожиданий, с ходу добравшись до планки своего предшественника. Во всяком случае, если верить заявлениям Warner Bros. Discovery.

© Amazon Studios

Куда более очевидной победа «Дома дракона» выглядит в социальных сетях. Сериал HBO сгенерировал хайпа несравненно больше, чем «Кольца власти», — это заметно и по субъективным оценкам, и по замерам онлайн-запросов. Каждую неделю новые эпизоды «Дома дракона» буквально взрывали интернет — осколки обсуждений и мемов доносились алгоритмами даже до тех, кто не следил активно за сериалом. В отличие от «Колец власти», чьи новые эпизоды оставляли минимальный след в соцсетях. Это еще ничего не говорит о просмотрах сериалов, но дает представление о том, где интерес был сильнее и чья фан-база активнее. «Кольцам власти» от всего хайпа досталась только волна уничижительных комментариев, ревью-бомбинг и претензии к неправильному цвету кожи эльфов.

Почему «Дом» приняли теплее «Колец»? Почему его обсуждают более бурно? Из‑за разницы в реакциях легко можно сделать вывод, что «Дом дракона» получился хорошим сериалом, а «Кольца власти» — не очень. Но попробуем зайти с другой стороны. Возможно, дело в том, что сериал Amazon спроектирован иначе, нежели приквел «Игры престолов». «Дом дракона» устроен как классическая мыльная опера с акцентом на ярких героях и мощных драматических поворотах. Как и в случае с «Престолами», самая сильная черта приквела — умение шокировать . Все эти качества легко конвертируются в онлайн-обсуждения.

© HBO

«Кольца власти» сделали ставку на построение мира и зрелищность. Сериал Amazon действительно временами выглядит так, будто его спокойно можно показывать в кинотеатрах. Вот только большую его часть занимают не битвы, а экспозиция к будущим сезонам. Надо признать, что восемь серий «Колец власти» неплохо справляются с разъяснением предыстории «Властелина Колец». Вот война эльфов со злодеем Морготом. Вот государство Нуменор. Вот соседние Южные земли и их сложная история. Вот непростые отношения людей с эльфами, а эльфов — с гномами. Но это не тот сериал, который хотелось обсуждать с пеной у рта после каждого эпизода. Возможно, ко второму сезону это изменится.

Несмотря на активный хейт в сети, «Кольца власти» невозможно назвать провалом — в них было вложено слишком много труда и денег. У сериала явно все неплохо с просмотрами, вокруг него сформировалась не слишком яркая, но верная группа сторонников. В конечном счете придется вернуться к тому, с чего начинался этот текст — и «Дом дракона», и «Кольца власти» рассчитаны на слишком разных зрителей. Выбор в пользу конкретного сериала больше скажет о говорящем, чем о самих шоу. Если спросить меня, какой из сериалов я бы предпочел, отвечу так: «Дом дракона», несмотря на многочисленные недостатки, мне нравится, а «Кольца власти», несмотря на свои многочисленные достоинства, не нравятся .

© HBO

Причина главного недостатка первого сезона «Дома дракона» — это его конфликт с первоисточником. Стилизованная под исторические хроники книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» со скрипом налезла на традиционную сериальную драматургию. Постоянные прыжки во времени, которые мешают прочувствовать трансформацию героев. Странно реализованное «взросление» и «старение» персонажей: пока Рейниру и Алисенту играют разные актрисы, Отто Хайтауэр в исполнении Риса Иванса за десятилетия не меняется ни на йоту. А также увеличивающееся с каждым эпизодом в геометрической прогрессии количество героев. Сериал достиг абсурда ближе к финалу, когда представил персонажей-близнецов не только с одинаковой внешностью, но и практически идентичными именами.

Однако шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник сделали правильный выбор, когда решили сосредоточить большую часть повествования на нескольких героях.

Несмотря на хронологическую сумятицу, Визерис, Рейнира, Алисента и Деймон получились объемными и цельными персонажами. Да, их сложно назвать приятными людьми (кроме бедняги Визериса), но, как и у всех хорошо прописанных антигероев, у них есть мотивации, которые можно принять, или черты характеров, которые трудно не уважать. Это особенно заметно по зрительской реакции на противостояние прогрессивной Рейниры и консервативной Алисенты: аудитория разделилась в симпатиях в зависимости от того, чье мировоззрение ей ближе.

© Amazon Studios

Как и в случае с проектом Amazon, первой сезон «Дома дракона» — всего лишь пролог к будущим событиям. Однако за его время авторы успели раскрыть ключевых героев и поднять ставки. «Дом дракона» завершается обещанием войны. «Кольца власти» заканчиваются не на многоточии, а на знаке вопроса (к чему это все было?) и одном из самых беспомощных сюжетных твистов за очень долгое время: интрига с личностью Саурона раскроется любым более-менее наблюдательным зрителем еще в третьем эпизоде. Даже потрясающий саундтрек Бэра Макрири не мог пересилить желание пожать плечами в финале.

Но главная беда сериала кроется в персонажах. И дело не в том, что герои «Колец власти» как‑то плохи — просто они похожи на выходцев из принципиально иного повествования . Шоураннеры придумали довольно простые образы, чтобы не отвлекаться от построения мира. Новая Галадриэль — эльфийский аналог Чарлза Бронсона из серии фильмов «Жажда смерти». Девочка-хоббит (окей, мохноног) своей близостью к природе и мечтами о большом мире напоминает диснеевскую принцессу.

© Amazon Studios

Еще тут есть эльф-воин с невероятным воинским мастерством (это должно вызвать у нас уважение) и запретной любовью к человеку (а это — сочувствие). И слишком много других героев, написанных в похожем духе. Это нормальные образы для полнометражного фильма, где у сценариста каждая секунда на счету. Но на долгой дистанции этот сад расходящихся тропов быстро утомляет. Даже от самой трогательной линии сериала — дружбы эльфа Элронда и гнома Дурина — к финалу начинают болеть зубы.

Возможность создать по-настоящему ярких и многогранных персонажей — едва ли не главный козырь любого сериального нарратива.