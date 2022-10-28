«Дом дракона» vs «Кольца власти»: какой сериал прошел испытание поединком?

Совсем недавно мы задавались вопросом: кто в противостоянии «Дома дракона» и «Колец власти» выйдет победителем? Схожесть двух шоу казалась невероятной, ведь практически одновременно на экраны вышли сериалы-приквелы по мотивам популярных фэнтези-франшиз. Оба проекта были сняты за деньги, сопоставимые с бюджетами блокбастеров, и претендовали на звание главных стриминговых премьер года.
Так кто же из них прошел испытание поединком? С ответом на этот вопрос не все так просто. Несмотря на внешнюю схожесть, «Дом дракона» и «Кольца власти» получились очень разными. «Дом дракона» — мрачная шекспировская драма о том, как семена войны закладываются в мирное время. «Кольца власти» — размашистый фэнтези-эпик о добре и зле. «Дом дракона» живет в мире серых цветов и серых зон морали. «Кольца власти» искрят красками и надеждой. Оба сериала может объединять жанровая накидка, но при ближайшем рассмотрении они выглядят произведениями для разных аудиторий.
Даже в сравнении их успешности есть нюансы. У обоих сериалов отличные рейтинги просмотров, но в эпоху стримингов они мало что значат. Действительно важную статистику платформы предпочитают держать при себе, делясь с общественностью лишь удобными для рекламы цифрами. Amazon радостно отчиталась о 25 миллионах просмотров «Колец власти» по всему миру в первые сутки после премьеры, но это заявление нельзя проверить.
Те же вопросы возникают и после заявления главы Amazon Studios Дженнифер Салке, что сериал включили как минимум 100 млн пользователей.
Если учитывать только просмотры в стриминге, то «Кольца власти» большую часть времени обходили «Дом дракона». Вот только приквел «Игры престолов» выходил еще и на кабельном канале HBO, где его до сих пор смотрит значительная часть аудитории. После выхода первого сезона Warner Bros. Discovery отрапортовала, что «Дом дракона» в среднем смотрели 29 миллионов человек — и это только в США. Причем каждый эпизод не просто не терял зрителей, но и в среднем набирал от 3 до 5 процентов от серии к серии. «Дом дракона» прыгнул выше всех ожиданий, с ходу добравшись до планки своего предшественника. Во всяком случае, если верить заявлениям Warner Bros. Discovery.
Куда более очевидной победа «Дома дракона» выглядит в социальных сетях. Сериал HBO сгенерировал хайпа несравненно больше, чем «Кольца власти», — это заметно и по субъективным оценкам, и по замерам онлайн-запросов. Каждую неделю новые эпизоды «Дома дракона» буквально взрывали интернет — осколки обсуждений и мемов доносились алгоритмами даже до тех, кто не следил активно за сериалом. В отличие от «Колец власти», чьи новые эпизоды оставляли минимальный след в соцсетях. Это еще ничего не говорит о просмотрах сериалов, но дает представление о том, где интерес был сильнее и чья фан-база активнее. «Кольцам власти» от всего хайпа досталась только волна уничижительных комментариев, ревью-бомбинг и претензии к неправильному цвету кожи эльфов.
Почему «Дом» приняли теплее «Колец»? Почему его обсуждают более бурно? Из‑за разницы в реакциях легко можно сделать вывод, что «Дом дракона» получился хорошим сериалом, а «Кольца власти» — не очень. Но попробуем зайти с другой стороны. Возможно, дело в том, что сериал Amazon спроектирован иначе, нежели приквел «Игры престолов». «Дом дракона» устроен как классическая мыльная опера с акцентом на ярких героях и мощных драматических поворотах. Как и в случае с «Престолами», самая сильная черта приквела — умение шокировать. Все эти качества легко конвертируются в онлайн-обсуждения.
«Кольца власти» сделали ставку на построение мира и зрелищность. Сериал Amazon действительно временами выглядит так, будто его спокойно можно показывать в кинотеатрах. Вот только большую его часть занимают не битвы, а экспозиция к будущим сезонам. Надо признать, что восемь серий «Колец власти» неплохо справляются с разъяснением предыстории «Властелина Колец». Вот война эльфов со злодеем Морготом. Вот государство Нуменор. Вот соседние Южные земли и их сложная история. Вот непростые отношения людей с эльфами, а эльфов — с гномами. Но это не тот сериал, который хотелось обсуждать с пеной у рта после каждого эпизода. Возможно, ко второму сезону это изменится.
Несмотря на активный хейт в сети, «Кольца власти» невозможно назвать провалом — в них было вложено слишком много труда и денег. У сериала явно все неплохо с просмотрами, вокруг него сформировалась не слишком яркая, но верная группа сторонников. В конечном счете придется вернуться к тому, с чего начинался этот текст — и «Дом дракона», и «Кольца власти» рассчитаны на слишком разных зрителей. Выбор в пользу конкретного сериала больше скажет о говорящем, чем о самих шоу. Если спросить меня, какой из сериалов я бы предпочел, отвечу так: «Дом дракона», несмотря на многочисленные недостатки, мне нравится, а «Кольца власти», несмотря на свои многочисленные достоинства, не нравятся.
Причина главного недостатка первого сезона «Дома дракона» — это его конфликт с первоисточником. Стилизованная под исторические хроники книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» со скрипом налезла на традиционную сериальную драматургию. Постоянные прыжки во времени, которые мешают прочувствовать трансформацию героев. Странно реализованное «взросление» и «старение» персонажей: пока Рейниру и Алисенту играют разные актрисы, Отто Хайтауэр в исполнении Риса Иванса за десятилетия не меняется ни на йоту. А также увеличивающееся с каждым эпизодом в геометрической прогрессии количество героев. Сериал достиг абсурда ближе к финалу, когда представил персонажей-близнецов не только с одинаковой внешностью, но и практически идентичными именами.
Несмотря на хронологическую сумятицу, Визерис, Рейнира, Алисента и Деймон получились объемными и цельными персонажами. Да, их сложно назвать приятными людьми (кроме бедняги Визериса), но, как и у всех хорошо прописанных антигероев, у них есть мотивации, которые можно принять, или черты характеров, которые трудно не уважать. Это особенно заметно по зрительской реакции на противостояние прогрессивной Рейниры и консервативной Алисенты: аудитория разделилась в симпатиях в зависимости от того, чье мировоззрение ей ближе.
Как и в случае с проектом Amazon, первой сезон «Дома дракона» — всего лишь пролог к будущим событиям. Однако за его время авторы успели раскрыть ключевых героев и поднять ставки. «Дом дракона» завершается обещанием войны. «Кольца власти» заканчиваются не на многоточии, а на знаке вопроса (к чему это все было?) и одном из самых беспомощных сюжетных твистов за очень долгое время: интрига с личностью Саурона раскроется любым более-менее наблюдательным зрителем еще в третьем эпизоде. Даже потрясающий саундтрек Бэра Макрири не мог пересилить желание пожать плечами в финале.
Но главная беда сериала кроется в персонажах. И дело не в том, что герои «Колец власти» как‑то плохи — просто они похожи на выходцев из принципиально иного повествования. Шоураннеры придумали довольно простые образы, чтобы не отвлекаться от построения мира. Новая Галадриэль — эльфийский аналог Чарлза Бронсона из серии фильмов «Жажда смерти». Девочка-хоббит (окей, мохноног) своей близостью к природе и мечтами о большом мире напоминает диснеевскую принцессу.
Еще тут есть эльф-воин с невероятным воинским мастерством (это должно вызвать у нас уважение) и запретной любовью к человеку (а это — сочувствие). И слишком много других героев, написанных в похожем духе. Это нормальные образы для полнометражного фильма, где у сценариста каждая секунда на счету. Но на долгой дистанции этот сад расходящихся тропов быстро утомляет. Даже от самой трогательной линии сериала — дружбы эльфа Элронда и гнома Дурина — к финалу начинают болеть зубы.
Когда Деймон Линделоф и Джей Джей Абрамс придумывали «Остаться в живых», то у них не было окончательного сценария, но зато они полностью проработали героев — и именно это спасало сериал в самые турбулентные моменты, когда сценаристы сами себя загоняли в угол. Зато небрежное отношение к героям в глазах многих убило финал «Игры престолов». Авторы «Дома дракона» явно усвоили уроки предшественника, когда бросили все силы на прописывание характеров и динамику взаимоотношений персонажей. «Кольца власти» выглядят на этом фоне откровенно непрезентабельно. Однако у них еще будет второй сезон, чтобы раскрыть своих героев с новой стороны.