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Найти 10 отличий: великий комикс против (почти) идеальной адаптации «Песочного человека»
Никита Лаврецкий
Вчера в 18:39
Спустя несколько недель после премьеры Netflix добавил к первому сезону «Песочного человека» еще две бонусные экранизации историй из комикса. Теперь же пошли слухи о продлении шоу на второй сезон. Мы собрали галерею покадровых сравнений двух версий, доказывающих, что адаптация точно заслуживает продолжения.
Подробности по теме
Готик-икона поколения: почему экранизация «Песочного человека» на Netflix все-таки удалась
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